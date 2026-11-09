Ron DeSantis, sobre su futuro político: “Seré libre a partir del 5 de enero y tengo más cosas que hacer”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dejó abierta la posibilidad de competir por la presidencia de Estados Unidos en 2028, aunque aseguró que todavía no tiene una decisión tomada. Durante una entrevista con CNN, el miércoles 4 de noviembre, vinculó sus próximos pasos con el cierre de su gestión y el escenario que dejaron las elecciones legislativas. “Tengo más cosas por hacer y seré un hombre libre a partir del 5 de enero”, afirmó.

Qué dijo Ron DeSantis sobre una candidatura presidencial en 2028

Ron DeSantis atraviesa los últimos meses de su segunda gestión como gobernador de Florida, después de permanecer casi ocho años al frente del Ejecutivo estatal. Este 3 de noviembre se celebraron elecciones generales y Byron Donalds fue electo gobernador.

Tonight I joined Jake Tapper on CNN. pic.twitter.com/BjEasJrzoP — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) November 5, 2026

La fecha prevista para el cambio de autoridades es el martes 5 de enero de 2027. El artículo IV, sección 5, de la Constitución de Florida establece que los mandatos del gobernador, el vicegobernador y los integrantes del gabinete comienzan el primer martes posterior al primer lunes de enero del año siguiente a las elecciones. La sección 100.041 de los Estatutos de Florida también regula el inicio de los períodos de los funcionarios estatales, con una excepción para los legisladores, cuyos mandatos comienzan después de los comicios.

Ante la consulta sobre una nueva campaña por la Casa Blanca, DeSantis respondió: “No he planeado nada. Tengo un trabajo que hacer”, reconoció. Luego, explicó que necesitaba observar el comportamiento del electorado antes de evaluar el panorama nacional.

Byron Donalds ganó las elecciones a gobernador en Florida y reemplazará a Ron DeSantis desde enero de 2027 GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mandatario planteó dos condiciones para cualquier aspirante republicano: determinar si el partido puede recuperar competitividad y definir qué pretende conseguir desde la presidencia. También advirtió que una eventual victoria en 2028 podría encontrar límites para aprobar su agenda y realizar nombramientos judiciales si los demócratas mantienen el control de alguna cámara del Congreso.

La posibilidad de otra candidatura sigue abierta. ABC News informó el 7 de noviembre, con base en dos personas familiarizadas con su posición, que DeSantis analiza si existe espacio para competir y qué podría ofrecer al partido y al país. Sin embargo, según esas fuentes, aún no habría tomado una decisión definitiva.

Por qué el 5 de enero es una fecha clave para DeSantis en Florida

DeSantis dejará la gobernación el 5 de enero de 2027, el día en que asumirá Byron Donalds, quien ganó las elecciones a gobernador en Florida el pasado martes 3 de noviembre.

Su salida también estará sujeta a restricciones posteriores al ejercicio del cargo. La Constitución de Florida establece que los funcionarios electos de alcance estatal tienen prohibido realizar gestiones de lobby remuneradas ante la Legislatura o cualquier organismo del gobierno estatal durante seis años después de dejar sus funciones. Esa disposición regula una actividad profesional específica.

Para los hogares de Florida, entre ellos los hispanos propietarios de su vivienda, una de las cuestiones pendientes es la implementación del alivio al impuesto inmobiliario aprobado en las urnas. Según CBS12, DeSantis anunció que trabajaría con los legisladores antes de su entrada en vigor, prevista para el 1° de enero.

Qué diagnóstico hizo sobre los republicanos y el liderazgo de Trump

DeSantis describió el resultado nacional como cercano a un “evento de nivel de extinción” para los republicanos. Atribuyó el retroceso a la falta de propuestas, los mensajes económicos de los candidatos y el malestar por el costo de vida.

Sobre Donald Trump, sostuvo que su personalidad y su marca política resultan difíciles de reproducir. Por eso, propuso que el futuro partidario se organice alrededor de ideas y objetivos.

“El presidente es una figura única en la historia política estadounidense porque tiene una marca única y una personalidad que ha atraído un gran apoyo en todo el espectro político”, describió DeSantis y, respecto del futuro del partido, consideró: “Tiene que basarse en qué intentamos lograr y qué defendemos. Eso es lo que hemos hecho en Florida”.

Cualquier nuevo intento de postulación presidencial tendría como antecedente su campaña de 2024, en la que DeSantis terminó segundo en las asambleas de Iowa y abandonó la competencia antes de las primarias de New Hampshire. Por ahora, el próximo hito confirmado es el traspaso de mando de enero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.