Se conocieron en la iglesia en Florida, se hicieron amigas y una le donó un riñón a la otra: “Me dio otra oportunidad”

Dos mujeres se conocieron durante un estudio bíblico en una iglesia y construyeron una amistad que resultó decisiva para una de ellas. Sharon Figueroa, madre de ocho hijos, se sometió en secreto a meses de pruebas y le donó un riñón a la azafata Jenniffer Menco. El trasplante fue realizado en el Memorial Transplant Institute, en Florida.

El lupus dañó los riñones de Jenniffer Menco y la llevó a diálisis

Menco había cumplido su sueño de trabajar como azafata, pero, con el tiempo y tras el diagnóstico de lupus, la enfermedad comenzó a dañar sus riñones. La joven explicó a Telemundo 51 que se sentía “más cansada” y tenía “más dolor”.

El lupus dañó los riñones de Menco y comenzó a causarle cansancio y dolores que dificultaban su trabajo como azafata Captura NBC News

Hasta ese momento, realizaba vuelos internacionales de larga distancia, con recorridos de entre 10 y 15 horas. Sin embargo, comenzó a notar que su cuerpo ya no respondía de la misma manera y que “ya no era la misma”.

El deterioro derivó en una enfermedad renal que la obligó a cambiar los viajes por sesiones de diálisis de diez horas varias veces por semana. Cuando los médicos le anticiparon que necesitaría un trasplante, pensó que sucedería a los “71 o 75” años. La noticia la sorprendió porque todavía no había cumplido 30.

Durante un año, la diálisis mantuvo con vida a Menco mientras esperaba un órgano compatible. En medio de ese proceso en el que le buscaban un posible donante, encontró apoyo en la religión. La azafata explicó que no se lo contó a nadie en la congregación de la que participaba y decidió mantener en reserva su situación médica. Solo habló del tema con Figueroa, esposa de uno de los pastores de la iglesia.

Después de enterarse del problema de salud, Figueroa sintió que debía hacer algo por su amiga. Sin comunicarle su decisión, comenzó las evaluaciones para determinar si podía cederle uno de sus riñones. El proceso se prolongó durante meses e incluyó distintas pruebas médicas. Finalmente, los resultados confirmaron una compatibilidad entre ambas.

Sharon Figueroa reveló en el consultorio que sería la donante

Una llamada del médico llevó a Menco hasta el consultorio, pero nadie le había revelado la identidad de la persona compatible. La azafata ya conocía la fecha de la cirugía. Durante la consulta, la puerta se abrió y apareció Figueroa. “Dios mío”, exclamó al reconocerla. Su amiga entonces le anunció que era su donante. Las dos se abrazaron y lloraron, mientras Menco intentaba comprender cómo había ocurrido todo.

Antes de la operación, la receptora le preguntó qué pasaría si alguno de sus ocho hijos necesitaba un riñón en el futuro. Figueroa respondió que una persona podía conservar lo que tenía ante la posibilidad de que algún día lo requiriera alguien más cercano.

Cuántos trasplantes proceden de donantes vivos en Estados Unidos

El doctor Adarsh Vijay, del Memorial Transplant Institute, explicó que solo entre el 15% y el 20% de los trasplantes realizados en Estados Unidos provienen de donantes vivos. Además, definió como “extremadamente raro” encontrar una compatibilidad perfecta en esas circunstancias y consideró que Menco fue “inmensamente bendecida”.

Durante un año, la diálisis mantuvo con vida a la azafata mientras esperaba la aparición de un donante compatible Captura NBC News

El especialista señaló que más de 90.000 personas están en la lista de espera de trasplantes de riñón de EE.UU. Todas aguardan la posibilidad de recibir un órgano compatible.

Figueroa aseguró que desea que su amiga tenga una vida buena y saludable, porque la quiere. También aclaró que no espera recibir nada a cambio, que no siente que le “deba nada”. Para la azafata, el gesto significó mucho más que un trasplante. “Ella me dio una segunda vida. Me dio una segunda oportunidad”, expresó. Menco afirmó que se siente muy bien y que planea retomar sus vuelos internacionales.