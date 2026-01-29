Es venezolano, recibió un trasplante de corazón y está bajo custodia del ICE: su familia pide ayuda

Jimmy Paz, un venezolano de 48 años, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Georgia, el 17 de enero. Su familia está preocupada por su salud, dado que el migrante tiene un trasplante de corazón y debe tomar 30 pastillas al día.

Cómo fue la detención del migrante venezolano Jimmy Paz

El hecho ocurrió el sábado 17 de enero en la ciudad de Kennesaw. El venezolano acababa de salir de su casa cuando fue seguido por varias patrullas que le encendieron las luces y lo detuvieron a pocas millas de su hogar, según consignó un reportaje de Univision Atlanta.

Durante su arresto, Jimmy informó a los agentes sobre su trasplante y luego llamó a su esposa, Glendys Gandica, quien escuchó cuando los agentes le dijeron que sería arrestado a pesar de tener sus documentos y no contar con antecedentes penales.

“Lo único que él les informó fue que había recibido un trasplante de corazón. Le preguntaron desde hacía cuánto y él les respondió que había sido hacía cuatro años”, dijo Glendys, quien luego añadió que la agencia lo detuvo de todos modos.

Preocupación médica por Jimmy

La situación médica de Jimmy es delicada. De acuerdo con sus familiares, el venezolano requiere de más de 30 medicamentos diarios, distribuidos en 14 dosis por la mañana y 14 por la noche, además de dosis adicionales de ciertos fármacos.

El venezolano recibió un trasplante hace cuatro años univision atlanta

Pese a estos fármacos, Paz sufre afecciones comunes en su rutina normal. Por tanto, su familia teme que las condiciones de los centros de detención, marcadas por baños compartidos y celdas concurridas, faciliten el contagio de enfermedades que su sistema inmunológico no pueda combatir.

“Todo lo que toca, lo va a tocar otras personas detenidas”, dijo Leonard Cárdenas, hijastro de Jimmy.

La doctora que atiende a Jimmy incluso redactó una carta, la cual fue enviada como parte de su historia clínica al Centro de Detención de Folkston, donde se encuentra recluido. Asimismo, la jefa de la unidad de trasplantes le comunicó a la familia que no podía estar allí dada su condición. “Dijo que podría ser una muerte súbita”, aseveraron.

¿Cuál es su estatus migratorio del venezolano?

Paz permaneció durante diez años con un estatus irregular en Estados Unidos. No obstante, hace cinco años solicitó asilo y se encontraba en proceso de regulación migratoria, por lo que estaba amparado por dicho trámite.

Jimmy contaba con una licencia de conducir vigente hasta 2029 al momento de su detención univision atlanta

Al momento de su detención, contaba con su licencia de conducir vigente. Asimismo, nunca había tenido una orden de deportación previa, según informó su familia.

¿Quiénes pueden ser deportados en Estados Unidos?

De acuerdo con el sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos, un migrante puede ser deportado del país norteamericano en caso de: