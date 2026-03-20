Carlos Ray: el verdadero nombre de Chuck Norris y el vínculo con un ministro que pocos conocen

El actor y artista marcial Chuck Norris murió el 20 de marzo de 2026 a los 86 años, según informó su familia en un comunicado difundido en Instagram. Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, bajo el nombre de Carlos Ray Norris.

Su padre lo llamó Carlos en honor a Carlos Berry, pastor de su iglesia, según registros citados por Daily Breeze. El reverendo Carlos P. Berry fue un ministro baptista del sur en Oklahoma y figura cercana al entorno familiar de Norris.

¿Por qué eligió llamarse “Chuck” Norris?

Norris no comenzó a usar el nombre “Chuck” sino hasta 1958, cuando se enlistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En su entrenamiento básico en Texas, su compañero recluta hispano comenzó a llamarlo así, dado que Carlos es la versión en español de Charles, cuyo diminutivo es Chuck.

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