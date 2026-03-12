¿Se tambalea Byron Donalds? El candidato conservador que va por los votos republicanos en Florida

Las elecciones de 2026 en Florida definirán al nombre que sucederá a Ron DeSantis en el cargo de gobernador. El congresista Byron Donalds recibió el respaldo del presidente Donald Trump y es el lider actual en las encuestas. Pese a su ventaja actual, en las primarias republicanas tendrá que imponerse ante James Fishback. El inversor de 31 años atrae a los votantes jóvenes con su provocadora estrategia y sus propuestas basadas en endurecer la política migratoria.

Quién es James Fishback, el inversor que desafía a Byron Donalds en las primarias republicanas de Florida

Hijo de una inmigrante colombiana y de un trabajador de poda de árboles, Fishback nació el 1º de enero de 1995 en Davie, Florida. Asistió a la Universidad de Georgetown, pero abandonó sus estudios a los 21 años para fundar su propio fondo de cobertura, Macrovoyant. Con experiencia en el sector privado, el inversor irrumpió en la escena política estatal este año con una estrategia similar a la de Trump.

El candidato conservador que va por los votos republicanos aseguró que revelará los archivos Epstein

Las fervientes publicaciones en distintas plataformas de redes sociales, como X, Instagram y TikTok, llamaron la atención de los votantes jóvenes. Algunos de sus videos más provocadores, citados en un informe de The New York Times, consisten en referencias abiertas al dictador Benito Mussolini e imágenes donde aparece con un rifle y amenaza con “disparar a vista abierta” a cualquiera que deseara hacer daño a su campaña.

Otro momento de tensión que vivió el inversor fue el intercambio con una estrella OnlyFans después de que propusiera un “impuesto al pecado” sobre los creadores de contenido para adultos.

Los objetivos de Fishback parecen de largo plazo si se considera la diferencia abismal en la campaña con Donalds. El republicano apoyado por Trump contaba con un fondo de US$45 millones. Por su parte, según un informe trimestral, el inversor tenía apenas US$6000 a su disposición en enero, aunque afirma que alcanzará US$1 millón en contribuciones para abril.

La estrategia de James Fishback para disputar el voto republicano a Byron Donalds

Al margen del gasto en propaganda y los anuncios en la calle, la estrategia de Fishback se centra en una modalidad diferente. Con fluidez en la provocación directa en redes sociales y una habilidad para resaltar con sus mensajes, su campaña generó una atracción marcada entre los jóvenes votantes conservadores, a partir de las publicaciones en línea.

“Es atractivo para los niños que han crecido bajo esta gigantesca nube de maldad”, analizó Rick Wilson, exestratega republicano en Florida y fundador del Proyecto Lincoln, un grupo anti-Trump, en diálogo con The New York Times.

La estrategia del candidato conservador que va por los votos republicanos se centra en mensajes polémicos en redes sociales y propuestas alternativas

Entre sus votantes, el mensaje llegó de manera efectiva. Ruan, un joven que cumplirá 18 años antes de agosto, indicó que estaba “inclinado a” elegir a Fishback debido a sus opiniones sobre cuestiones como Israel y sus llamados a proteger el medio ambiente.

Otro joven entrevistado por NYT, Rodrigo Soberon, un empleado de imprenta de 26 años, contó que vio los videos del político en Instagram Reels y se sintió atraído por sus llamados a retirar dólares de los contribuyentes de Florida de los bonos israelíes. “Eso es algo que no mucha gente dice en voz alta, al menos no en Florida”, expresó.

En el evento, de dos horas de duración, Fishback abordó temas como el costo de vida, la educación, el medio ambiente y la libertad personal. Prometió eliminar los peajes para los conductores de Florida y los impuestos estatales a la propiedad (“No deberías pagar al gobierno por tener tu casa”), mientras aseguraba que implementará iniciativas progresistas, como la licencia de maternidad remunerada.

Qué dicen las encuestas sobre las primarias republicanas para gobernador de Florida

A pesar del impulso que cobra el candidato entre los jóvenes conservadores de Florida, las encuestas lo colocan aún muy por detrás de Donalds. Un sondeo reciente del Public Opinion Research Lab de la University of North Florida muestra que el congresista lidera la carrera por la nominación con un 28% de apoyo entre votantes probables del Partido Republicano.

Byron Donalds buscará el cargo de gobernador de Florida en las próximas elecciones

Detrás de Donalds aparece Casey DeSantis con 24%, aunque la primera dama todavía no lanzó oficialmente su candidatura. Además, si bien el 5% apoya a Fishback, un 38% expresó que aún estaba indeciso.

Otra encuesta citada por New York Times, publicada el 20 de febrero por Public Sentiment Institute, colocó a Donalds con el 30%, seguido por el vicegobernador Jay Collins (12%) y Fishback (8%).

Cuándo son las primarias de Florida 2026 y qué cargos se eligen

El próximo 18 de agosto, los ciudadanos de Florida deberán elegir a sus candidatos preferidos para los comicios generales de noviembre. De acuerdo con el sitio web oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), durante las elecciones primarias se definirán los representantes para los siguientes cargos: