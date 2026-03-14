Solo falta la firma de Ron DeSantis: la ley HB 991 de Florida que exige prueba de ciudadanía para votar

Florida avanza hacia un cambio en su sistema electoral tras la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes, de un proyecto de ley que obliga a los votantes a demostrar su ciudadanía en las urnas. La norma, denominada HB 991, obtuvo un respaldo de 77 votos a favor frente a 28 en contra, con una división marcada por líneas partidistas.

Ciudadanía para votar: qué prevé la ley HB 991 en Florida

El texto, que ahora espera la firma del gobernador Ron DeSantis, establece que los nuevos requisitos de identificación entrarán en vigor recién el 1° de enero de 2027. Con anterioridad, el Senado estatal dio el visto bueno a la medida con una votación de 27-12, donde se destacó el rechazo de la senadora republicana Alexis Calatayud, mientras que el senador independiente Jason Pizzo apoyó la iniciativa.

La Cámara aprobó el jueves un proyecto de ley (HB 991) por 77-28, siguiendo líneas partidistas, que impone nuevos requisitos de identificación a los votantes @GovRonDeSantis

La senadora republicana Erin Grall, patrocinadora del proyecto, justificó la medida al cuestionar la tolerancia frente a posibles vulnerabilidades. “¿Cuál es nuestra tolerancia frente al fraude y la falta de integridad?”, se preguntó según registros de Telemundo. Grall admitió que Florida posee elecciones seguras, pero insistió en que el sistema necesita atención ante brechas que podrían permitir fraudes adicionales.

La propuesta replica la esencia de la iniciativa federal SAVE America Act, la cual exige pruebas de ciudadanía al registrarse y el uso de identificación con foto al sufragar. A diferencia de la propuesta nacional, la versión de Florida no incluye restricciones para el voto por correo, un método que utilizaron casi tres millones de personas en las elecciones de 2024.

Doble ciudadanía en Florida: condiciones para los candidatos

El proyecto introduce disposiciones adicionales, como la obligación de que los candidatos revelen si poseen doble ciudadanía de otro país. Esta medida generó críticas en la Cámara baja. La representante demócrata Anna Eskamani cuestionó el trasfondo de la iniciativa y la comparó con controversias políticas del pasado.

El proyecto de ley (HB 991) entraría en vigor hasta el 1° de enero de 2027 Freepick

“¿En qué se diferencia esto?”, planteó Eskamani durante su alocución al recordar las acusaciones sobre el acta de nacimiento del expresidente Barack Obama. Por otro lado, la ley exige que la Oficina estatal de Delitos Electorales informe sobre irregularidades vinculadas a ciudadanos extranjeros, además de obligar a los candidatos federales a declarar intenciones de negociar acciones mientras ocupan cargos.

Ley HB 991: solo falta la firma de Ron DeSantis

Si el gobernador promulga la ley, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) incluirá el estatus de ciudadanía en las licencias de conducir. Asimismo, se prohibirá el uso de credenciales universitarias o tarjetas de identificación de residencias para jubilados como documento válido para votar. Los demócratas advirtieron que esto perjudicará a estudiantes y personas mayores.

Luego de que Ron DeSantis firme la ley, el DMV incluirá el estatus de ciudadanía en las licencias de conducir

Ante este panorama, el abogado especializado en temas electorales, Marc Elias, citado por Telemundo, prometió iniciar acciones legales contra el estado si el proyecto entra en vigencia, con el argumento de que priva del derecho al voto a sectores específicos de la población. Mientras tanto, el proceso legislativo sigue su curso administrativo bajo la atenta mirada de actores políticos y judiciales en Florida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA