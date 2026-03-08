La nueva ley de Ron DeSantis que avanza en Florida: busca cambiar las elecciones y los requisitos para votar

Un proyecto de ley en Florida propone cambios en las elecciones y los requisitos que se exigen al votar. En caso de aprobarse, comenzarían a regir nuevas disposiciones de identificación y modificaciones para las características que deben cumplir los candidatos y partidos políticos. Más allá de si consigue el apoyo necesario o es rechazada, la ley no afectaría las elecciones de 2026 en el estado gobernado por Ron DeSantis.

Un proyecto de ley en Florida obliga a verificar la ciudadanía de votantes

La normativa se apoya en la HB 991 y SB 1334, que son las versiones presentadas en ambas cámaras para la misma normativa. De manera general, la propuesta modificaría las reglas en los procesos electorales.

Si se aprueba, la regla modificaría los requisitos para votantes en Florida Bryon Houlgrave - FR172027 AP

De acuerdo con el texto, estas serían las claves de la nueva norma:

Verificación obligatoria de ciudadanía . El sistema de registro de votantes debe hacerlo mediante la comparación de los datos del solicitante con la base del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados .

. El sistema de registro de votantes debe hacerlo mediante la con la . Si la ciudadanía no se certifica, el solicitante será registrado como “votante no verificado” . Para que su sufragio sea válido, debe votar mediante una boleta provisional y acreditar su estatus en las horas siguientes.

. Para que su sufragio sea válido, debe votar mediante una boleta provisional y acreditar su estatus en las horas siguientes. Al registrarse, los votantes deben jurar que son ciudadanos , que revisaron las instrucciones y que entienden las penas por proporcionar información falsa , incluida la deportación.

, que revisaron las instrucciones y que entienden las , incluida la deportación. En cuanto al mantenimiento de padrones , la HB 991 sostiene que se usarán las listas de jurados federales para descartar a no ciudadanos que estén anotados.

, la HB 991 sostiene que que estén anotados. Los potenciales votantes de Florida que no cumplan con las condiciones tienen derecho a ser notificados y apelar esa decisión .

con las condiciones tienen derecho a . En caso de que se apruebe, la ley comenzaría a regir el 1.° de enero de 2027, por lo que no impactaría sobre las elecciones de este año.

La ley volvería más estricta la verificación de ciudadanía para los votantes de Florida Freepik

La nueva ley electoral de Florida también afectaría a los candidatos y partidos

Junto con las reglas ya mencionadas sobre registros de votantes y mantenimiento de los padrones para garantizar que no participen no ciudadanos, también habría reglas que afectan a los candidatos.

Por ejemplo, la HB 991 establece que cualquier aspirante a obtener un cargo público en comicios del Estado del Sol debe haber cumplido 365 días consecutivos como miembro afiliado del partido por el que se presenta para poder registrarse.

Además, ni personas ni organizaciones extranjeras pueden contribuir financieramente a un partido o candidato para la campaña. Incumplir esta regla representaría un delito grave de tercer grado.

Ron DeSantis se refirió a su intención de eliminar los impuestos a la propiedad

Igual que Florida, Trump impulsa la verificación de ciudadanía a través de la SAVE Act

En la misma línea con la normativa que se discute en el Estado del Sol, Donald Trump manifestó su apoyo a la SAVE America Act. El proyecto de ley obligaría a que los votantes en elecciones federales otorguen una prueba de ciudadanía para registrarse.

Entre otras cuestiones, haría que los electores que emiten sufragio de manera presencial lleven una identificación no digital con foto autorizada para poder participar de los comicios.

El republicano se refirió a este proyecto de ley en su discurso en el Estado de la Unión y pidió a los legisladores por su aprobación.