Spring Break 2026: Miami Beach inicia los preparativos con reglas estrictas

El alcalde de Miami Beach busca reforzar las reglas para el Spring Break de 2026, con medidas más estrictas enfocadas en la salud, la seguridad y el bienestar de los visitantes, sin afectar el turismo. No obstante, algunos propietarios de negocios expresaron su preocupación por el posible impacto del endurecimiento de las normas.

Cuáles son las nuevas reglas para el Spring Break en Miami Beach

A pocas semanas del inicio del Spring Break 2026, que será a mediados de marzo, Miami Beach se prepara para recibir a miles de turistas y activar su plan especial de seguridad, que incluye mayor presencia policial, controles de tráfico y restricciones en zonas específicas, informó Telemundo.

Miami Beach aprueba medidas para el Spring Break 2026 (Unsplash)

El alcalde Steven Meiner señaló que el objetivo es mantener el orden sin frenar la actividad turística.

“Va a haber una fuerte presencia policial, con elementos de la policía de Miami Beach, patrulleros estatales y agentes del condado. También se harán algunos ajustes; probablemente se retiren ciertas barricadas”, explicó.

Según funcionarios municipales, la criminalidad ha disminuido hasta un 18% y los ingresos por impuestos turísticos han aumentado en los últimos años. Para 2026, las autoridades buscan prevenir desorden, proteger a residentes y garantizar una experiencia segura a los visitantes.

El alcalde destacó que los dos Spring Break recientes han sido exitosos, con mayor tranquilidad y un ambiente más familiar, algo que no se veía desde hacía años. Para muchos comerciantes, la seguridad se ha convertido en un factor clave para atraer turismo.

Aunque los locatarios reconocieron que el Spring Break de 2025 fue positivo y seguro, algunos esperan que las medidas para 2026 sean menos restrictivas, ya que temen que un exceso de controles afecte la afluencia de clientes y el consumo.

Las normas que sí se flexibilizarán durante el Spring Break

Debido al descenso de la inseguridad y al balance favorable del año pasado, la comisión de Miami Beach aprobó suavizar algunas de las medidas implementadas previamente, de acuerdo con Telemundo 51.

Miami Beach relaja algunas reglas para el Spring Break (Unsplash)

El comisionado Alex Fernández informó que se aprobó de manera unánime:

Retirar las barricadas de Washington Avenue

Mantener abiertos los sidewalk cafés

Cerrar las playas después de las 18.00 hs

No obstante, el alcalde advirtió que el Spring Break 2026 será muy similar a ediciones recientes, con alta presencia policial local, estatal y del condado, y con libertad para que los agentes endurezcan las medidas si la situación lo amerita.

También continuarán:

Tarifas elevadas en estacionamientos

Puntos de control y pruebas de sobriedad

Acceso a playas sin horarios de cierre anticipados, salvo que sea necesario

Por su parte, el comisionado Joseph Magazine señaló que en el pasado el Spring Break dañó la imagen de la ciudad por el crimen y el caos, pero aseguró que ahora la situación es distinta, al grado de que Miami Beach planea promover eventos deportivos durante la primavera.

Cuál es el origen del Spring Break en Estados Unidos

El Spring Break es el periodo en el que universidades y escuelas de Estados Unidos suspenden clases, lo que lleva a miles de estudiantes a destinos turísticos como Miami Beach, según BBC.

Los orígenes de esta festividad se remontan a 1934, cuando Sam Ingram, un entrenador de natación de la Universidad Colgate de Nueva York, decidió que su equipo necesitaba un calentamiento invernal y viajó con ellos al sur de Florida para entrenar en un entorno más favorable.

No obstante, no fue hasta que se publicó la novela Unholy Spring de Glendon Swarthout (más tarde titulada Where the Boys Are) en 1958, que cobró popularidad. El libro inspiró una película dos años después, lo que consolidó al destino como el lugar ideal para el Spring Break.