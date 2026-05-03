El Uscis frena decisiones sobre green cards, permisos de trabajo, DACA y TPS: qué significa para los migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) decidió pausar temporalmente ciertas decisiones sobre solicitudes migratorias mientras aplica nuevas verificaciones de seguridad, una determinación que alcanza trámites como permisos de trabajo, residencia permanente, renovaciones de DACA y TPS.

Qué significa la pausa temporal de Uscis

Según informó CNN, la pausa fue implementada como parte de una nueva estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Donald Trump para garantizar que todas las aprobaciones cumplan con lineamientos de verificación reforzados. La medida fue respaldada por un memorando interno.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Desde hace meses, funcionarios de la actual administración impulsan una estrategia de mayor control sobre el sistema migratorio. El director del Uscis, Joseph Edlow, defendió estas restricciones bajo el argumento de combatir el fraude.

En esa línea, la nueva suspensión busca revisar expedientes que ya estaban encaminados para asegurar que cumplan con los nuevos filtros. El vocero de Uscis, Zach Kahler, explicó a CNN que la agencia “implementó nuevas verificaciones de seguridad para fortalecer la evaluación y el filtrado de los solicitantes mediante un acceso ampliado a bases de datos federales de antecedentes penales”.

Además, aseguró que el procesamiento de casos no se detuvo por completo, sino que continúa mientras se aplican “estos requisitos reforzados de verificación de antecedentes”. El portavoz aseguró que cualquier demora en la decisión debería ser corta y “resolverse en breve“.

Qué trámites pueden verse afectados por la pausa del Uscis

La interrupción no implica una cancelación de solicitudes, pero sí una demora en la emisión de decisiones finales. De acuerdo con CNN, los principales trámites alcanzados por esta pausa son:

Solicitudes de residencia permanente (green card)

Permisos de trabajo

Renovaciones de DACA

Renovaciones de TPS

Otros beneficios migratorios vinculados al mantenimiento del estatus legal

Entre otros trámites, las solicitudes sobre residencia permanente también fueron temporalmente detenidas por el Uscis Uscis

Esto significa que personas que dependen de una renovación rápida para trabajar legalmente o mantener protección frente a la deportación podrían enfrentar incertidumbre mientras el Uscis revisa nuevamente los expedientes.

La fuente citada por el medio indicó que una vez que la agencia complete las verificaciones de seguridad sobre solicitudes que habían sido aprobadas antes de esta semana, las decisiones volverán a emitirse.

DACA y TPS, entre los programas más sensibles que pueden verse afectados

La medida genera especial preocupación entre quienes están bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el Estatus de Protección Temporal (TPS), dos mecanismos que otorgan alivio migratorio temporal y, en muchos casos, acceso a permisos de trabajo.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Las renovaciones de ambos programas suelen tener plazos ajustados. Cuando una aprobación se retrasa, el beneficiario puede quedar temporalmente sin autorización de empleo o enfrentar obstáculos para renovar licencias, mantener un trabajo formal o demostrar estadía legal.

La pausa recordó a muchos abogados migratorios lo ocurrido a finales de noviembre de 2025, cuando el Uscis suspendió todas las decisiones sobre solicitudes de asilo después de que un ciudadano afgano fuera acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional.

En ese momento, Edlow había anunciado que la agencia detenía todas las decisiones hasta garantizar que “cada extranjero sea evaluado y filtrado al máximo grado posible”. Ahora, el nuevo freno vuelve a encender alarmas porque el alcance es más amplio y toca procesos cotidianos para miles de familias inmigrantes.