Operativos migratorios en Florida hoy: el ICE prohíbe a agencias locales divulgar información

Una nueva directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida generó interrogantes sobre la transparencia del gobierno. La medida prohíbe a las agencias locales divulgar información sobre operativos migratorios sin autorización federal. El cambio ocurre mientras se expande el programa 287(g), que otorga a oficiales locales facultades para realizar arrestos civiles de personas indocumentadas.

Nueva directiva del ICE en Florida restringe la difusión de datos sobre redadas y arrestos migratorios

Recientemente, el ICE emitió una directiva confidencial que prohíbe a las agencias policiales locales en Florida y Texas responder preguntas sobre su papel en la aplicación de leyes migratorias sin aprobación federal previa.

Esta orden establece que cualquier información “obtenida o desarrollada” a través de sus acuerdos de colaboración está bajo el control de la agencia, lo que impide su divulgación pública.

La orden confidencial difundida por el ICE en Florida establece que cualquier información “obtenida o desarrollada” a través de sus acuerdos de colaboración está bajo el control de la agencia federal Flickr/ICE - Flickr/ICE

La medida choca directamente con la Sunshine Law de Florida, una tradición de gobierno abierto que establece que los registros públicos deben ser accesibles a menos que estén específicamente protegidos por la ley estatal.

Además, impacta directamente sobre las agencias policiales que colaboran con los funcionarios federales de inmigración bajo el programa 287(g). Actualmente, Florida es el estado que cuenta con la mayor cantidad de acuerdos en estos términos. Asimismo, en los últimos meses la cifra de alianzas incrementó a un ritmo más acelerado que en el resto de jurisdicciones.

Un ejemplo es la oficina del sheriff de Miami-Dade, que aumentó sus oficiales certificados de 100 a 971 en menos de cuatro meses, según informó WGCU.

Qué cambia para los migrantes tras la restricción del ICE sobre información de operativos en Florida

La directiva secreta del ICE afecta los derechos de los ciudadanos en varios aspectos fundamentales, principalmente a aquellos que forman parte de la comunidad migrante. Esto se debe a que restringe el acceso a la información y debilita la rendición de cuentas de las autoridades locales.

Expertos legales señalaron que el público tiene derecho a saber quién está siendo arrestado y bajo qué cargos para poder juzgar el desempeño de sus autoridades.

Los expertos legales denunciaron que la iniciativa que prohíbe la difusión de la información de las operaciones del ICE en Florida es perjudicial Archivo

“Esto es totalmente inconstitucional, y el cuello de botella de la información y la falta de transparencia solo permiten que estos actos inconstitucionales proliferen”, manifestó Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South, organización que presta servicios legales a inmigrantes.

En esa línea, sostuvo que el resultado es “familias destrozadas, seres humanos sufriendo y muriendo bajo custodia del ICE, inestabilidad económica y comunidades viviendo con miedo”.

Por su parte, John Sandweg, exdirector del ICE, afirmó que la libre circulación de información es necesaria. “El público tiene derecho a saber quiénes son arrestados, cómo son arrestados, cuántas personas son arrestadas, qué tipo de delitos cometieron o infracciones”, sostuvo.

Asimismo, la falta de transparencia genera una sensación de inseguridad extrema en los residentes indocumentados. “Me hace sentir más invisible y vulnerable, como si pudiera escabullirme entre las grietas y nadie se enterara”, lamentó Carla, una indocumentada del sur del Estado del Sol.

El ICE anunció a finales del 2025 los resultados del acuerdo con un condado de Florida

Florida lidera los arrestos migratorios del ICE en EE.UU., según un informe del New York Times

Un informe publicado por The New York Times arrojó que Florida lidera la lista de estados del país norteamericano en arrestos por motivos de inmigración. Por lo general, las detenciones no tienen la misma repercusión que en otros lugares. Según el análisis, una oficina local en Miami registra un promedio de aproximadamente 120 detenciones por día.

Desde principios de 2025, Miami realizó más de 41.000 arrestos bajo esta modalidad, la cifra más alta de EE.UU. En lo que va de 2026, registró casi 10.000 detenciones.

El informe muestra que a la administración de Miami le siguen de cerca las oficinas de Dallas, Atlanta y San Antonio. En contraste, en lugares como Los Ángeles, en California, y Chicago, en Illinois, que fueron blanco de operativos agresivos el año pasado, los arrestos disminuyeron considerablemente en los últimos meses.