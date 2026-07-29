¿Triunfa Byron Donalds? Últimas encuestas para la gobernación de Florida y quién gana las elecciones 2026

La carrera por la gobernación de Florida empieza a mostrar una tendencia, aunque todavía quedan varios meses de campaña. Las encuestas más recientes ubican al congresista republicano Byron Donalds como favorito para imponerse en la primaria de su partido y también con una ventaja, aunque más ajustada, de cara a las elecciones generales de noviembre.

Byron Donalds lidera las encuestas para la primaria republicana de Florida

La primera gran prueba electoral será la primaria republicana del 18 de agosto de 2026, que definirá al candidato del partido para disputar la gobernación. El promedio de encuestas elaborado por RealClearPolitics muestra una amplia ventaja de Donalds sobre el resto de los aspirantes, con 39 puntos porcentuales de ventaja sobre James Fishback, ubicado en segundo lugar.

Donalds En El Arepazo

De acuerdo con el promedio de RealClearPolitics, los resultados son los siguientes:

Byron Donalds : 48,3%.

48,3%. James Fishback: 9,3%.

9,3%. Jay Collins: 8,3%.

8,3%. Paul Renner: 2,8%.

Encuesta de Cygnal: Donalds aventaja a Fishback y Collins antes de la interna

La encuesta más reciente difundida por Cygnal, realizada entre el 12 y el 13 de julio sobre 500 votantes probables de la primaria republicana, confirma el liderazgo de Donalds, aunque también pone de manifiesto que todavía existe un elevado número de electores sin una decisión tomada.

Los principales resultados del sondeo de Cygnal fueron:

Byron Donalds : 43%.

43%. James Fishback: 12%.

12%. Jay Collins: 11%.

11%. Paul Renner: 2%.

2%. Indecisos: 31%.

Según explica Cygnal, el escenario todavía es dinámico porque los candidatos menos conocidos siguen con un margen para crecer conforme aumente su nivel de conocimiento entre los votantes. La consultora sostiene que la competencia está influenciada por el reconocimiento de nombre y que esa variable favorece ampliamente a Donalds en esta etapa inicial de la campaña.

Byron Donalds se impone en las encuestas de la elección general de Florida sobre David Jolly Fotomontaje realizado con IA // Fotos: X de Donalds y Jolly

Elecciones en Florida: Donalds mantiene una ventaja ajustada sobre David Jolly

Tras la primaria republicana, la atención se trasladará a las elecciones generales del 3 de noviembre. En ese escenario, las encuestas muestran una competencia considerablemente más pareja entre el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly.

El promedio de RealClearPolitics para las elecciones generales arroja los siguientes números:

Byron Donalds (Republicano): 45%.

45%. David Jolly (Demócrata): 40%.

La ventaja es mucho menor que la observada en la primaria, lo que anticipa una campaña más competitiva una vez definidos los candidatos oficiales.

Sondeo de la Universidad del Norte de Florida da cinco puntos de ventaja a Donalds

La encuesta más reciente del Public Opinion Research Lab de la Universidad del Norte de Florida, realizada entre el 8 y el 17 de julio sobre 848 votantes probables, también ubica a Donalds cinco puntos por delante de Jolly.

Los principales resultados fueron:

Byron Donalds: 46%.

46%. David Jolly: 41%.

41%. Otro candidato: 5%.

5%. No votaría: 2%.

2%. Indecisos: 6%.

El director académico del laboratorio de opinión pública de la Universidad del Norte de Florida, Sean Freeder, señaló que estas diferencias son más reducidas que las registradas en procesos electorales recientes del estado.

Según explicó, este comportamiento resulta consistente con la tendencia que suele observarse en las elecciones de mitad de mandato, cuando el partido que controla la presidencia enfrenta mayores dificultades para conservar su fortaleza electoral.

David Jolly habla del futuro de Florida durante su campaña electoral

El mismo relevamiento también analizó el clima político general del estado y midió la imagen de distintos dirigentes republicanos con proyección nacional. Entre ellos aparecen Ron DeSantis, Marco Rubio, JD Vance y el presidente Donald Trump, cuyos niveles de aprobación muestran diferencias importantes según el segmento del electorado consultado.