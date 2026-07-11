La promesa de Trump a Florida: “Palm Beach será uno de los aeropuertos más grandes y espectaculares del mundo”

En un acto conmemorativo, el Aeropuerto Internacional de Palm Beach fue renombrado como “President Donald J. Trump”, en homenaje al actual mandatario de Estados Unidos. A través de un mensaje en redes sociales, el republicano celebró la designación y prometió que el recinto será “uno de los más grandes y espectaculares del mundo”.

Trump celebró el cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach

El pasado jueves 9 de julio, las autoridades aeroportuarias de Palm Beach oficializaron el cambio de denominación. Durante la jornada, se retiraron señalizaciones con el antiguo nombre y se colocaron carteles renovados. Además, el sitio web también actualizó su diseño.

El presidente Trump celebró el cambio de nombre del Aeropuerto de Palm Beach y prometió que será "el más grande y espectacular del mundo" @realDonaldTrump

Frente al homenaje, el presidente estadounidense celebró la nueva designación con un mensaje en Truth Social. “Un día muy importante en Palm Beach, Florida, donde fue mi gran honor cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, por una votación espectacular, al Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump”, indicó.

En esa línea, agregó que “la ubicación es genial y la renovación será espectacular”, y agradeció a los funcionarios de Palm Beach por “su voto y su confianza”. Para concluir, dejó una promesa para los floridanos: “¡Pronto será uno de los aeropuertos más grandes y espectaculares del mundo!”.

Por qué el Aeropuerto de Palm Beach cambió su nombre por el de Trump

En su página web oficial, las autoridades aeroportuarias señalaron que el cambio de nombre se realizó para cumplir con una ley estatal.

El 30 de marzo, el gobernador Ron DeSantis firmó una norma que modificó la Sección 332.0075 de los Estatutos de Florida y exhortó a los funcionarios a renombrar el aeropuerto, así como también exigió al condado que obtuviera diligentemente todas las aprobaciones y acuerdos necesarios para implementarlo.

El aeropuerto de Palm Beach adoptó oficialmente el nombre de Donald Trump @EricTrump

Si bien la nueva denominación ya entró en vigor el 9 de julio, las actividades de transición, que incluyen la actualización de la señalización, la imagen de marca y los materiales de comunicación con el público, se realizarán por fases, explica la plataforma. En ese sentido, las operaciones y los servicios continuarán sin interrupción mientras dure el proceso.

Aeropuerto Donald Trump: cómo identificarán los pasajeros al recinto de Palm Beach

Con el cambio de nombre, también se modificaron las designaciones del identificador de ubicación (LID) de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y el código de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Ahora, el LID es “DJT”, en tanto el OACI es “KDJT”.

Según las autoridades, los pasajeros que busquen vuelos, consulten información sobre su equipaje o vean los horarios de las aerolíneas deberán utilizar el código IATA de tres letras, “PBI”, hasta que este cambie el 18 de agosto. A partir de esa fecha, también llevará la denominación “DJT”.

Pese a la promesa de Trump y la exposición pública que genera, el cambio de nombre en sí mismo no crea ni garantiza oportunidades de financiación adicionales, informaron los directivos.

La medida tendrá un costo total de aproximadamente 5,5 millones de dólares. Esto incluye la actualización de la señalización, la orientación, la imagen de marca, los sistemas tecnológicos, los materiales impresos y otros elementos operativos a lo largo del tiempo.

Desde que asumió el cargo, el nombre de Trump quedó plasmado en distintos homenajes, con buques de guerra de la Armada, un programa de visas para extranjeros adinerados y cuentas federales de ahorro para niños. El jueves, durante la misma jornada, funcionarios participaron de un acto para modificar el nombre del puente I-40 en el este de Tennessee a “Puente Donald J. Trump”.