Green card para cubanos: una jueza de Miami da luz verde a la demanda que podría regularizar a 600.000 migrantes

Una demanda que podría tener consecuencias para aproximadamente 600.000 cubanos en Estados Unidos continuará bajo revisión judicial después de una decisión de la jueza federal de Miami, Jacqueline Becerra, concretamente del Distrito Sur de Florida. El caso cuestiona la forma en que las autoridades migratorias procesaron a estos ciudadanos que llegaron al país norteamericano por la frontera con México.

Green card para cubanos: la disputa entre parole e I-220A

El conflicto está relacionado con la interpretación de la Ley de Ajuste Cubano, aprobada en 1966. Esta legislación permite que determinados ciudadanos de la isla soliciten la residencia permanente después de permanecer un año en EE.UU., siempre que hayan sido admitidos o inspeccionados legalmente.

Los cubanos pueden presentar la solicitud de green card si han estado físicamente en Estados Unidos durante por lo menos un año y cumplen con otros ciertos requisitos Facebook Cubanos en New Jersey

La discusión se concentra en los documentos que recibieron los migrantes al ser liberados después de cruzar la frontera. Algunos obtuvieron parole, mientras que otros recibieron un formulario I-220A.

Para los abogados de los demandantes, las autoridades debieron otorgar parole a personas que fueron procesadas bajo circunstancias similares. “Queremos aclarar que son elegibles para aplicar el Ajuste Cubano y que después cada persona individualmente persiga su aplicación, que la gente que ya tiene orden de deportación pueda pedir la apertura de su caso a un juez de inmigración”, dijo Prada.

El parole implica que un funcionario migratorio autoriza la permanencia temporal en EE.UU. El I-220A, en cambio, corresponde a una liberación bajo palabra mientras continúa el proceso migratorio.

Esta diferencia determina si comienza a contabilizarse el periodo requerido para solicitar el Ajuste Cubano.

Jueza de Miami rechazó el pedido del DHS de desestimar la demanda

La magistrada rechazó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para desestimar la demanda. Esta resolución no significa que los demandantes hayan obtenido la residencia ni que se haya reconocido su derecho a utilizar la Ley de Ajuste Cubano.

“La jueza decidió que tiene jurisdicción para proceder con el caso. Eso es lo más importante de todo”, dijo a la salida del tribunal el abogado Mark Prada, que lidera la demanda, según lo retomado por CNN.

El litigio se centra en permitir que aquellos que ingresaron por la frontera sur puedan ampararse bajo la Ley de Ajuste Cubano Canva

El próximo punto del proceso será determinar si el caso puede transformarse en una acción colectiva de alcance nacional. De concretarse, una eventual resolución podría alcanzar a otros cubanos que se encuentren en circunstancias similares a las de los 992 demandantes originales.

Green card para cubanos: el fallo judicial no hizo ningún cambio sobre el I-220A

La resolución de Becerra constituye una decisión sobre la posibilidad de que el tribunal examine el caso, no un fallo definitivo sobre el derecho de los cubanos a obtener la green card. Por ahora, quienes cuentan únicamente con I-220A no pueden asumir que ya cumplen el requisito de entrada legal para solicitar el Ajuste Cubano.

“Hoy no se puede pedir la residencia si uno no califica. Todavía no hay una definición de entrada legal para los que tienen la I-220A”, señaló el abogado de inmigración, Jaime Barrón, en una entrevista con CNN.

El tribunal también deberá establecer cuál sería la solución correspondiente y si la demanda puede representar a aproximadamente 600.000 cubanos afectados a nivel nacional. El resultado de esa etapa será determinante para conocer el alcance que podría tener el litigio.