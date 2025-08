Usaron una hielera para transportar dólares y mercadería ilegal en un barco desde Florida, pero la CBP los descubrió

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron 185 mil dólares en efectivo y 1,52 kilos de marihuana en un presunto intento de contrabando desde Fort Lauderdale, en Florida, hacia Bahamas. La droga y el dinero fueron hallados dentro de una embarcación, ocultos en una hielera.

Según publicó Carlos C. Martel, director de operaciones de campo en Miami y Tampa, en sus redes sociales, el hecho ocurrió este miércoles. “Incautamos la mercancía, congelamos los planes. Resulta que el crimen no viaja bien… Especialmente cuando va dentro de una hielera”, indicó Martel.

La publicación incluye imágenes del dinero, la marihuana y la hielera donde fueron hallados, así como de la embarcación utilizada para el presunto intento de contrabando.

Port Everglades en Fort Lauderdale: motor económico clave de Broward

El Port Everglades está ubicado en Fort Lauderdale, en el condado de Broward, en la costa sureste de la península de Florida. El puerto es accesible en automóvil, taxi, transporte compartido, autobús o tren. Se exige identificación válida a toda persona mayor de 18 años, como una licencia de conducir emitida por el estado o un pasaporte, y el vehículo estará sujeto a una inspección, según indicó Port Everglades Broward County.

Cuenta con tres accesos:

Southeast 17th St., ubicado en Eisenhower Blvd.

East State Road 84, accesible desde la U.S. 1.

I-595 East/Eller Dr.

Este puerto es el más profundo de Florida, lidera el manejo de contenedores y es un punto principal para la recepción y almacenamiento de productos petroleros, así como para el transbordo de carga, según detalló Ship Next. A su vez, cuenta con la terminal de cruceros más grande del mundo y un puerto clave para escalas internacionales de líneas de cruceros como el más grande del mundo, el “Oasis of the Seas”, que comenzó a operar en diciembre de 2009.

Como motor económico del condado de Broward, Port Everglades brinda trabajo a más de 11.000 habitantes. Nan Rich, la alcaldesa del condado de Broward, afirmó: “Eso es resultado directo del éxito del excelente liderazgo en Port Everglades y de la diversidad de empresas que atiende nuestro puerto”.

En 2024, el puerto estableció un nuevo récord de pasajeros de cruceros, con más de 4 millones de viajeros que embarcaron o desembarcaron en el año fiscal 2024, lo que implicó un aumento del 39 % frente a 2023. Asimismo, se registró un total de 889 escalas de barcos, incluidos 241 viajes del ferry caribeño Balearia.

Cómo actúan los agentes de la CBP en los puertos de Estados Unidos

Según detalló la CBP en un comunicado de prensa, los operadores de las embarcaciones pequeñas que llegan a los puertos de Estados Unidos deben cumplir con ciertos requisitos antes y al momento de ingresar. Según las regulaciones federales, están obligados a reportar su llegada de manera inmediata a la agencia fronteriza y aduanera.

Los operadores de las embarcaciones pequeñas que llegan a los puertos de Estados Unidos están obligados a reportar su llegada a los agentes de la CBP U.S Customs and Border Protection

Esta declaración puede hacerse a través de la aplicación móvil CBP ROAM, por teléfono o en persona en el puerto designado, según corresponda. Además, es necesario presentar toda la documentación requerida para poder entrar legalmente al país.

Al llegar, la CBP lleva a cabo inspecciones para verificar la identidad de los pasajeros y la tripulación, así como para revisar la carga y asegurarse de que no haya mercancías ilegales o contrabando. Existen sistemas alternativos que permiten reducir la necesidad de inspección presencial en algunos casos.

También detallan que cualquier embarcación que zarpe desde territorio estadounidense hacia aguas internacionales sin tocar puerto extranjero no cumple con los requisitos de salida, lo que puede generar complicaciones legales.