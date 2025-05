Volantazo en Florida: la nueva ley firmada por Ron DeSantis que beneficia a los migrantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que impacta en un aspecto de los trámites migratorios. Esta normativa, que entrará en vigor este 2025, beneficia a los extranjeros que se encuentran sin documentación legal en el Estado del Sol.

Qué dice la ley que firmó Ron DeSantis en Florida

DeSantis firmó la ley HB 195 el pasado jueves 22 de mayo con la denominación “Anuncios de servicios de representación”. El proyecto de ley pretende evitar el llamado “fraude notarial” en Florida, que se produce de forma frecuente cuando los migrantes inician sus trámites respectivos.

(Archivo) Con la nueva ley en Florida, los notarios públicos tendrán que aclarar que no pueden ofrecer asesoría legal en inmigración Freepik

El texto está enmarcado en la diferencia del concepto de notario público entre América Latina y Estados Unidos. En el primer territorio, se trata principalmente de abogados con licencia, pero no en el segundo. Así, se notificó una frecuencia en estafas relacionadas con que estas figuras cobran tarifas elevadas por brindar asesoría legal a migrantes.

Con la entrada en vigor de esta norma, los notarios públicos que no cuentan con una licencia de abogado deben indicar en sus oficinas y anuncios patrocinantes que no cuentan con la credencial para ejercer la abogacía. Asimismo, están obligados a aclarar que no pueden aportar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por este servicio.

“No estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración”, deberá decir en sus mensajes dirigidos a migrantes que buscan asesoría para resolver los procesos migratorios en Estados Unidos.

(Archivo) La norma modifica este aspecto y beneficia a los migrantes que soliciten asesoría legal para los trámites y procesos Freepik

A su vez, estas figuras no podrán usar términos como “asistente de inmigración” o “especialista en inmigración”. Los migrantes afectados en este aspecto también podrán exigir por daños y perjuicios y honorarios de abogados si fueron estafados a través de este método de cobranza no permitida.

¿Cuándo entra en vigor la ley que beneficia a los migrantes en Florida?

El Estado del Sol es uno de los tres principales territorios con mayor población migrante en el país norteamericano, junto a California y Texas. En tanto, Florida es uno de los principales focos de las redadas ordenadas por Donald Trump que realizan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que cuentan con el respaldo de Ron DeSantis.

“Obviamente, el problema [de crisis migratoria] está empeorando porque a la gente se le está negando el TPS, el parole humanitario y las solicitudes de asilo”, advirtió el consultor de políticas de la Coalición de Inmigrantes de Florida, Thomas Kennedy, en diálogo con El Nuevo Herald.

Asimismo, definió este proyecto de ley como “un paso en la dirección correcta” y aseguró que la población migrante está “más desesperada” por ajustar su estatus en este contexto y “es más vulnerable que nunca a ser víctima de abusos”.

(Archivo) El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respalda las redadas del ICE ordenadas por la administración de Trump Rebecca Blackwell - AP

El proyecto de ley fue impulsado por los representantes demócratas Johanna López y Marie Paul Woodson en la Cámara de Representantes, con un único voto en contra, y por la senadora Tina Polsky en el Senado, que logró el voto unánime. Tras la firma del gobernador estatal la semana pasada, la norma entrará en vigor en Florida el 1º de julio de 2025.