Ya es ley en Florida: cambian los montos de daños para conductores en caso de choque

Este 1° de octubre de 2026, entró en vigor la Ley 488 del Senado de Florida, que introduce modificaciones en las regulaciones de transporte y seguridad vial en todo el estado. La legislación ajusta las obligaciones de los conductores ante accidentes de tránsito y modifica ciertos procedimientos administrativos.

Qué establece la ley SB 488 que entró en vigor en Florida

La norma aprobada por la Legislatura estatal modifica múltiples secciones de los Estatutos de Florida sobre el transporte terrestre. El texto legal actualiza la regulación del uso de vías públicas, la emisión de licencias de conducir y los procedimientos de registro vehicular.

La nueva ley en Florida establece el umbral obligatorio de reporte en US$2000 de daño material aparente Imagen ilustrativa generada con IA

Una de las modificaciones principales para automovilistas eleva la cifra de daños materiales aparentes que exige la notificación inmediata a las fuerzas del orden. La sección 316.065 de los Estatutos de Florida fija el nuevo monto mínimo para requerir presencia policial tras un accidente.

Anteriormente, los conductores debían reportar a la policía cualquier choque con un daño material aparente de al menos 500 dólares. La SB 488, según su texto de ley, incrementa este valor y establece el umbral obligatorio de reporte en US$2000 de daño material aparente.

Accidentes en Florida: cuándo aplica la obligación de reporte bajo la nueva ley

Bajo la norma vigente, la obligación legal de aviso inmediato a la policía o a la Patrulla de Carreteras aplica si existen lesiones o muertes. Asimismo, la regla exige el reporte si los daños en los vehículos o propiedades alcanzan o superan la suma de US$2000.

Si el choque no causa heridas ni muertes y los daños materiales no alcanzan esa cifra, los conductores no deben llamar de inmediato a las autoridades. La infracción de esta disposición constituye una falta de tráfico no criminal sujeta a sanciones civiles ordinarias.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

Las normas sobre marcos de placas y las notificaciones electrónicas obligatorias

Entre las disposiciones complementarias de la ley, se encuentra el uso de marcos decorativos en las placas de identificación de los automóviles. La sección 320.061 establece que colocar un marco no constituye una infracción si no oscurece los datos principales.

El marco o borde decorativo no debe tapar la combinación alfanumérica de la matrícula ni la calcomanía de validación ubicada en la esquina superior derecha. La normativa prohíbe el uso de dispositivos deliberados que interfieran con la visibilidad o la lectura electrónica de la placa.

En el transporte comercial, la ley exige el uso obligatorio de sistemas electrónicos para renovaciones de calcomanías de combustible. Los transportistas deben presentar sus órdenes de renovación y declaraciones impositivas mediante plataformas en línea a partir de este mes.

La nueva ley de Florida que permite colocar artículos decorativos en las placas entró en vigor el 1° de octubre Imagen ilustrativa generada con IA

Por otro lado, la legislación autoriza a las autoridades a enviar órdenes de cancelación o suspensión de licencias por correo electrónico. No obstante, esto aplica cuando los ciudadanos autorizaron este método para recibir las notificaciones en sus casillas.

Finalmente, la ley otorga el derecho a los veteranos con discapacidad de conservar la designación alfanumérica única de su placa al renovar o transferir el vehículo. Esta serie de medidas complementa la reestructuración de las leyes de tránsito vigentes en el estado.