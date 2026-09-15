Ya es oficial: confirman cuándo cambia la hora en Estados Unidos y el día que llega el otoño 2026 a Florida

Florida atravesará dos cambios durante los próximos meses: primero comenzará el otoño y, varias semanas después, finalizará el horario de verano. El equinoccio ocurrirá mientras el estado todavía mantenga los relojes adelantados una hora.

Otoño 2026 en Florida: cuándo ocurre el equinoccio de septiembre

El Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO, por sus siglas en inglés) estableció que el equinoccio se producirá el 23 de septiembre a las 00.05 hs en Tiempo Universal.

La medida rige durante 238 días y alcanza a la mayor parte del país norteamericano Fotomontaje realizado con IA

Según la conversión del Tiempo Universal a las zonas horarias vigentes en Florida, ese horario corresponde al martes 22 de septiembre a las 20.05 hs en la mayor parte del estado, que utiliza la hora del este, y a las 19.05 hs en el sector del Panhandle que se rige por la hora central.

El USNO identifica los equinoccios como los momentos que marcan el comienzo de la primavera y el otoño. Los solsticios, en cambio, determinan el inicio del verano y del invierno.

Cambio de hora en EE.UU.: cuándo termina el horario de verano en 2026

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), el horario de verano finalizará el domingo 1° de noviembre a las 2 hs, momento en que volverá a regir el horario estándar.

Florida observa actualmente el horario de verano según las reglas federales de la Uniform Time Act. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) supervisa su aplicación en el país norteamericano y establece que los estados que lo adoptan deben respetar las fechas federales de inicio y finalización.

Durante la transición, los relojes deberán atrasarse 60 minutos: al llegar a las 2 hs, regresarán a la 1 hs (horario local). Por ese motivo, esa franja se repetirá y la jornada contará con una hora adicional.

El ajuste trasladará parte de la luz natural de la tarde hacia la mañana. Con esa transición finalizará el horario de verano, sistema que mantiene los relojes adelantados durante los meses más cálidos.

Las reglas actuales entraron en vigor en 2007, tras la aprobación de la Ley de Política Energética de 2005, que extendió su duración cerca de un mes con el objetivo de reducir el consumo energético. Desde entonces, permanece vigente durante 238 días, equivalentes aproximadamente al 65% del año.

La mayor parte de Estados Unidos adopta esta modalidad. Las excepciones son Hawái, Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y casi todo Arizona.

Donald Trump promueve la adopción permanente del régimen estival Magnific

Sunshine Protection Act: qué propone Trump sobre el cambio de hora

El presidente Donald Trump respaldó la adopción del horario de verano permanente en una publicación realizada en redes sociales el 21 de mayo. El mandatario celebró la votación de 48 a uno con la que el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes avanzó un proyecto que incluía la Sunshine Protection Act.

El mensaje de Donald Trump en apoyo a la ley que busca establecer el DST de manera permanente Truth Social @realDonaldTrump

Trump sostuvo que las personas, ciudades y estados gastan cientos de millones de dólares cada año por la obligación de modificar sus relojes. También mencionó los costos de alquilar o utilizar maquinaria pesada para ajustar aquellos instalados en torres y calificó el cambio semestral como una “producción ridícula”.

El republicano afirmó que trabajaría “arduamente” para convertir la iniciativa en ley y defendió el horario de verano permanente como la alternativa más popular, debido a que permitiría tener un día “más largo y luminoso”. Además, presentó la eventual aprobación como una victoria para el Partido Republicano.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026 por 308 votos contra 117, informó Reuters. La propuesta todavía requiere el aval del Senado antes de llegar al presidente para su firma. Mientras no complete ese proceso, continuará vigente el cambio de hora previsto para noviembre.