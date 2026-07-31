Flowing Hair: de qué año es el dólar estadounidense que vale US$8,5 millones en el mercado de coleccionistas

La búsqueda de monedas antiguas continúa en auge entre los coleccionistas, especialmente cuando se trata de piezas vinculadas a los primeros años de la historia monetaria de Estados Unidos. Dentro de ese mercado, el dólar de plata Flowing Hair de 1794 ocupa un lugar destacado por su escasez y por haber sido el primer ejemplar de esta emisión en el país norteamericano.

Cómo se creó el Flowing Hair de 1794, el primer dólar de plata de Estados Unidos

Según el registro del Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), la creación de este dólar fue posible tras la aprobación de la Ley de la Casa de la Moneda del 2 de abril de 1792. Esta normativa autorizó la fabricación de ejemplares de cobre, plata y oro para establecer el sistema monetario estadounidense.

Aunque la legislación quedó aprobada en 1792, la producción comenzó más tarde debido a los requisitos económicos impuestos a los responsables de la Casa de la Moneda. La obligación de presentar elevadas garantías retrasó el inicio de la acuñación de plata y oro.

Después de que el Congreso modificara esas exigencias a finales de 1793, la producción avanzó. Primero comenzaron a fabricarse monedas de cobre y, en octubre de 1794, se inició la elaboración del primer dólar de plata estadounidense.

Flowing Hair de 1794: diseño, composición y cantidad acuñada

El Flowing Hair Dollar solo fue producido durante dos años, 1794 y parte de 1795. Posteriormente, el diseño fue reemplazado por el conocido busto drapeado, lo que convirtió a esta serie en una emisión de duración limitada.

El grabador Robert Scot desarrolló el diseño por encargo de Thomas Jefferson. En el anverso aparece la figura de la Libertad con el cabello suelto; el reverso muestra un águila calva posada sobre una rama y rodeada por una corona de olivo.

La producción inicial contempló cerca de 2000 monedas, aunque únicamente 1758 fueron entregadas oficialmente. Parte del resto fue descartada por problemas de acuñación y algunas piezas habrían sido reutilizadas al año siguiente.

Las limitaciones técnicas de la prensa utilizada provocaron acuñaciones incompletas en numerosas monedas, especialmente en determinadas zonas del diseño. Además, los cospeles eran ajustados manualmente mediante limado para cumplir con el peso establecido por la legislación, lo que dejó visibles marcas de ajuste en muchos ejemplares.

La plata empleada para esa primera emisión fue aportada por el director de la Casa de la Moneda, David Rittenhouse. Con el paso del tiempo, la mayoría de las piezas desaparecieron por circulación, deterioro o fundición, lo que explica la reducida cantidad conservada en la actualidad.

En el anverso aparece la figura de la Libertad mirando hacia la derecha con el cabello suelto Stacks Bowers

Cómo identificar un dólar Flowing Hair de 1794 auténtico y valioso

Para reconocer un ejemplar auténtico y valioso que pertenece a la serie Flowing Hair de un dólar, se deberá observar:

Año: 1794.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Borde con letras: lleva las inscripciones “HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT”.

Diámetro: 40 milímetros.

Peso: 27 gramos.

Acuñación: aproximadamente 1758 unidades.

Composición: 90% plata y 10% cobre.

Anverso: presenta el diseño original de la Libertad, de perfil derecho, con el cabello suelto. Hay ocho estrellas en el extremo izquierdo y siete en el derecho, con la palabra “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1794″ ubicada en el centro inferior.

Reverso: una pequeña águila posada sobre ramas, rodeada por una corona de olivo atada en un lazo en la parte inferior. Las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” se encuentran en el perímetro. En esta serie, la denominación aparece en el borde o canto de la moneda.

De acuerdo con las estimaciones disponibles, actualmente sobreviven entre 135 y 150 ejemplares de esta emisión, una cifra que convierte a cada pieza en un objeto de alto interés para el mercado numismático. Su cotización depende principalmente del estado de conservación y de su certificación.

En el reverso se observa un águila calva posada sobre una rama y rodeada por una corona de olivo junto con la leyenda "UNITED STATES OF AMERICA" Stacks Bowers

Por qué el dólar Flowing Hair de 1794 puede alcanzar los US$8,5 millones

Los especialistas consideran que el Flowing Hair de 1794 representa uno de los mayores símbolos de la numismática estadounidense. La combinación de su importancia histórica, la limitada acuñación y el bajo número de ejemplares existentes impulsa su cotización en el mercado.

Incluso las monedas con desgaste o daños son consideradas piezas de gran interés para los coleccionistas debido a su escasez. Los ejemplares sin circular son mucho menos frecuentes y constituyen algunas de las piezas más difíciles de encontrar dentro de las primeras emisiones estadounidenses.

Uno de los dólares de plata mejor conservados, clasificado como MS63+, fue vendido en una subasta realizada por Stacks Bowers el 11 de noviembre de 2025 por US$4,5 millones, lo que estableció un récord para la serie. De acuerdo con la guía de precios de PCGS para julio del año en curso, las piezas de esta serie con los niveles más altos de conservación pueden alcanzar un valor estimado de hasta US$8,5 millones.