FMI saluda la intervención en los mercados de EEUU para ayudar a la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) saluda el apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina y
El Fondo Monetario Internacional (FMI) saluda el apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina y se está coordinando con ambos gobiernos, declaró este viernes el vicedirector para América Latina de la institución, Nigel Chalk.
Washington prometió en las últimas semanas una serie de ayudas financieras para la Argentina de hasta US$40.000 millones en fondos públicos y privados para hacer frente a las turbulencias de los mercados.
"El apoyo del Departamento del Tesoro está ayudando a estabilizar los mercados y complementará el programa del Fondo", explicó en rueda de prensa el vicedirector para América Latina y el Caribe, Nigel Chalk.
"El personal del FMI colabora estrechamente con ambas partes para apoyar la estabilidad y el crecimiento en la Argentina", añadió el alto funcionario.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, volvió a anunciar este viernes nuevas compras de pesos argentinos en el mercado local para ayudar a mantener a flote la moneda.
A pesar de ello, el peso se deslizaba por una pendiente negativa a media jornada, con una cotización de 1465 por dólar.
El FMI negoció por su parte este año una línea de crédito de US$20.000 millones con Buenos Aires.
El presidente argentino, Javier Milei, visitó la Casa Blanca el martes para agradecer a Trump el apoyo financiero, en momentos que enfrenta una decisiva elección legislativa el 26 de octubre.
Preguntado sobre el impacto de esta volatilidad en las reservas cambiarias de la Argentina, Chalk se limitó a indicar que el Fondo espera "un conjunto de políticas macroeconómicas coherentes para reducir la inflación y acumular reservas".
