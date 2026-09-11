Formulario 1040 del IRS y el cheque de US$2200 para quienes cumplan los requisitos en septiembre 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) utiliza el formulario 1040 para que los contribuyentes presenten su declaración anual de impuestos sobre la renta en Estados Unidos. A través de este documento se puede acceder a la cifra de 2200 dólares que corresponde al máximo del Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) por cada menor que reúna las condiciones.

Crédito Tributario por Hijos: quiénes pueden reclamarlo ante el IRS

Según la información oficial, para reclamar el crédito, el menor debe tener un SSN válido para trabajar. En una declaración conjunta, al menos uno de los cónyuges debe contar con un SSN válido. Este también tendrá que ser emitido antes de la fecha límite correspondiente para presentar la declaración, incluidas las extensiones.

La explicación del IRS sobre los procesos para reembolsos por impuestos

El hijo debe tener menos de 17 años al finalizar el año fiscal y mantener una relación familiar que se encuentre dentro de las categorías permitidas, como por ejemplo:

Hijo o hija

Hijastro

Hijo adoptivo elegible

Hermano

Otros familiares contemplados

Además, el menor no puede aportar más de la mitad de su propio sustento y debe vivir con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal. También tiene que figurar como dependiente en la declaración y cumplir con los requisitos de ciudadanía, nacionalidad o residencia establecidos.

Formulario 1040: cuánto paga el Crédito Tributario por Hijos

El CTC puede alcanzar los US$2200 por cada hijo elegible. Para recibir el monto completo, el ingreso anual del contribuyente no debe superar los US$200 mil, o los US$400 mil cuando se trata de una declaración conjunta de una pareja casada. Quienes pasen esos límites pueden acceder a una cantidad reducida.

Existe además el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC, por sus siglas en inglés), que permite obtener una parte reembolsable del beneficio cuando la obligación tributaria federal es inferior al crédito disponible. El monto máximo indicado para este componente es de US$1700 por hijo.

Para acceder al ACTC se requiere, entre otras condiciones, contar con ingresos del trabajo de al menos US$2500. La cantidad que finalmente puede recibir cada contribuyente depende de sus ingresos y de las circunstancias de su declaración.

El IRS establece las condiciones del crédito tributario por hijo en Estados Unidos Freepik

Formulario 1040 del IRS: qué datos debe incluir la declaración

El formulario 1040 puede presentarse electrónicamente mediante programas tributarios o las herramientas disponibles para la declaración de impuestos, aunque también existe la posibilidad de enviarlo en papel. Los contribuyentes de 65 años o más cuentan, además, con la alternativa del 1040-SR.

El contribuyente debe proporcionar sus datos personales, como nombre, domicilio y SSN, además del estado civil utilizado para efectos tributarios. Las categorías incluyen:

Soltero

Casado que presenta declaración conjunta o separada

Cabeza de familia

Viudo o viuda que reúne las condiciones correspondientes

También deben declararse los dependientes y la información necesaria para determinar si califican para el Crédito Tributario por Hijos u otros beneficios. El formulario pregunta además si durante el año se recibieron, vendieron, intercambiaron o transfirieron activos digitales.

En la sección de ingresos pueden aparecer salarios informados mediante:

W-2

Intereses

Dividendos

Beneficios del Seguro Social

Pensiones

Ganancias o pérdidas de capital

Si el impuesto a pagar es menor que el crédito, los contribuyentes elegibles que tengan ingresos ganados de al menos US$2500 pueden recibir la parte reembolsable (ACTC) de hasta US$1700 por hijo Imagen ilustrativa generada con IA

Reembolso del IRS: cómo consultar el estado del pago

Los contribuyentes pueden consultar el avance de su devolución mediante la herramienta del IRS denominada “¿Dónde está mi reembolso?”. Esta herramienta permite consultar el estado del reembolso y conocer la fecha estimada de emisión, cuando esté disponible.

Cuando se reclama el ACTC, el IRS aplica restricciones sobre la fecha de emisión de esos reembolsos y señala que no puede liberarlos antes de mediados de febrero. La herramienta de seguimiento se actualiza diariamente y constituye uno de los principales mecanismos para comprobar el estado de una devolución.