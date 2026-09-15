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Uscis cambia el formulario I-539 desde el 15 de septiembre y extranjeros deberán usar otra versión para cambiar estatus

La versión se ajusta a la norma final sobre períodos fijos de admisión que modifica los procedimientos de extensión de estancia

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El formulario I-539 es utilizado por ciertos extranjeros para solicitar una prórroga de estadía
El formulario I-539 es utilizado por ciertos extranjeros para solicitar una prórroga de estadíaImagen creada con IA

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificará el formulario I-539, utilizado por determinados extranjeros que buscan extender su permanencia en ese país o cambiar su estatus migratorio de no inmigrante. La nueva edición tendrá como fecha “09/15/26″ y comenzará a regir el 15 de septiembre.

Qué versión del I-539 corresponde según la fecha

De acuerdo con el Uscis, la fecha que determina qué formulario debe utilizarse es la del envío. En las solicitudes realizadas por correo, el organismo tomará como referencia el matasellos postal.

Para los trámites electrónicos, se considerará el momento en que la solicitud fue presentada.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis
Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Por lo tanto, una solicitud enviada antes del 15 de septiembre deberá utilizar la edición “08/28/24″. Si el trámite se presenta el 15 de septiembre o después, será obligatorio utilizar la edición “09/15/26″ (formato de fecha de Estados Unidos).

La agencia también anticipó una versión preliminar del nuevo formulario y de sus instrucciones. El objetivo es que quienes necesiten presentar un trámite puedan conocer el contenido antes de la fecha de implementación, especialmente porque el formato anterior dejará de ser aceptado sin un período de gracia.

La modificación está relacionada con una norma final sobre los períodos fijos de admisión y los procedimientos para solicitar extensiones de estancia de determinados estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros. Por ese motivo, el Uscis indicó que no habrá una etapa de transición entre ambas versiones.

El uso de formatos incorrectos o la entrega de datos incompletos puede resultar en el rechazo de la solicitud sin reembolso de las tarifas pagadas
El uso de formatos incorrectos o la entrega de datos incompletos puede resultar en el rechazo de la solicitud sin reembolso de las tarifas pagadasFotomontaje realizado con IA (Magnific)

Qué información contiene el formulario I-539

El I-539 reúne datos necesarios para analizar la situación migratoria del solicitante. Entre ellos figuran:

  • Nombre legal
  • Domicilio en EE.UU.
  • País de nacimiento
  • Nacionalidad
  • Cuando corresponda, número de Seguro Social, número de registro de extranjero y número de cuenta en línea de Uscis

También se solicita información relacionada con la última entrada al país norteamericano, como la fecha de llegada, el número del I-94, los datos del pasaporte o documento de viaje y la fecha de vencimiento del estatus de no inmigrante. El formulario permite indicar si la admisión fue concedida por duración de estatus, conocida como D/S.

El interesado debe especificar si solicita una extensión, un cambio de estatus o, en determinados casos, la reinstalación como estudiante F-1 o M-1.

Para las categorías F y J también pueden requerirse datos del sistema Sevis y de la institución educativa o programa de intercambio correspondiente.

No habrá un periodo de gracia para las versiones anteriores, ya que las nuevas ediciones son indispensables para que e el Uscis aplique la regla final
No habrá un periodo de gracia para las versiones anteriores, ya que las nuevas ediciones son indispensables para que e el Uscis aplique la regla finalImagen generada con IA

Requisitos para estudiantes, visitantes y dependientes

La nueva edición se adapta a los procedimientos establecidos para las categorías F, J e I. Esto incluye a estudiantes académicos, visitantes de intercambio y representantes de medios extranjeros, así como a determinados familiares dependientes.

Bajo el nuevo esquema, el Uscis será quien determine mediante el I-539 si corresponde conceder una extensión de estancia o un cambio de estatus. Las recomendaciones o actualizaciones realizadas por funcionarios de instituciones educativas o programas de intercambio servirán como respaldo dentro del proceso, pero la decisión final corresponderá al organismo federal.

Los interesados deberán demostrar que mantuvieron su estatus y justificar la necesidad de permanecer por más tiempo. Entre las circunstancias contempladas figuran:

  • Determinadas razones académicas
  • Situaciones médicas documentadas
  • Hechos excepcionales fuera del control del estudiante
  • También puede ser necesario acreditar que existen recursos económicos suficientes para afrontar matrícula y manutención durante el período solicitado.

Cuándo debe presentarse el I-539

La solicitud debe enviarse antes de que termine el período de permanencia autorizado, que puede identificarse mediante el formulario I-94 o el registro correspondiente. El Uscis recomienda presentar el trámite con una anticipación de al menos 45 días respecto del vencimiento del estatus vigente.

Los familiares dependientes pueden incluirse en determinadas circunstancias mediante el formulario I-539A. El período autorizado para ellos no podrá superar el concedido al titular principal.

La presentación también puede implicar controles adicionales. El organismo está facultado para solicitar datos biométricos, fotografías, huellas, firmas, entrevistas o comparecencias presenciales cuando sean necesarias para verificar la identidad y evaluar la elegibilidad.

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