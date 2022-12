Es argentina, trabaja por temporadas en Estados Unidos y muestra cómo lo logró: la visa clave

escuchar

“Empiezo el trabajo tendiendo las camas y cambiando las sábanas”, comenzaba el relato de Valentina, una argentina que, como muchas otras personas, tomó la decisión de ir a Estados Unidos a trabajar. Su jornada es la de una housekeeper en un hotel de California y consta de varias actividades similares. Sin embargo, esta no es la única de sus experiencias que muestran cómo es viajar temporalmente a este país.

Si bien el de housekeeper es el último que ha compartido con sus seguidores en TikTok, Valentina, que publica con el usuario @civixelmundo, tiene en su perfil una recopilación de sus procesos. En este trabajo, tiene que hacer varias tareas: “Recién comienzo, así que no me juzguen”, pedía en una parte de una grabación. “La parte que menos me gusta es la de desinfectar muebles, ya que mi supervisor me los controla. Hoy arranqué sola por primera vez. Tengo que reponer los azúcares, los cafés que se hayan utilizado por unos nuevos (...)”, siguió.

Luego, la también universitaria reemplazó las toallas y lavó el baño: “No vi nada muy turbio”. Casi en los toques finales, comenzó a aspirar, aromatizó el ambiente y calificó su empleo como “bastante tranqui”, con una fecha de expiración para marzo de 2023: “Está bueno para ganar un poco de dinero”, consideró.

Valentina contó desde su experiencia en primera persona cómo ser housekeeper en Estados Unidos

Con el objetivo de ahorrar y también de conocer cada vez más lugares en Estados Unidos, la argentina se ha ido a trabajar en diferentes temporadas al aprovechar un visado que ofrece la nación estadounidense. En uno de sus clips de meses previos, mostró el lugar en el que se quedaría con una compañera argentina. “Es básicamente una habitación de hotel, pero es enorme”.

Valentina contó los detalles de su experiencia de trabajo en Estados Unidos

El visado es un requisito obligatorio para poder trabajar en Estados Unidos, las autoridades migratorias son claras sobre las limitaciones y alcances de cada uno. Por eso, Valentina también tiene un registro de este proceso que acredita su estancia legal. Antes de arribar a territorio estadounidense, compartió la confirmación que recibió por mail.

Valentina compartió qué tipo de visa tramitó para llegar a Estados Unidos @civixelmundo

El trámite que habría seguido fue el de la visa la J-1, por el que hizo una lista de todo lo que le pidieron. Allí, se enumeraban el pasaporte vigente, el formulario DS-160, el formulario DS-2019 (que debe proporcionar la agencia), el comprobante de pago, la carta de la universidad y el certificado de alumno regular. “Básicamente la entrevista es bastante corta, se basa en que ellos sepan que tenés un avance en tu carrera universitaria y que sepan dónde vas a trabajar y dónde vas a vivir, que tengas pasaje ida y vuelta y los derechos que tenés como ciudadano. La entrevista es meramente en inglés”, dijo a la vez que recomendó que quienes deseen seguir sus pasos se preparen para estar frente al cónsul.

Al ser estudiante, la visa J-1 y el trabajo a través de agencias le han dado a Valentina la oportunidad de conocer diferentes lugares. Antes había viajado como parte del programa de work and travel y fue empleada en un hotel casino en el estado de Connecticut.

¿Cómo se tramita la visa J-1?

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (USCIS), la clasificación de J-1 es para visitantes de intercambio que tengan la intención de participar en un programa diseñado con el propósito de enseñar, instruir, dar conferencias, recibir educación, capacitación, entre otras, por un tiempo definido. Es importante tener un patrocinador autorizado de este intercambio. Una vez aceptado, el solicitante recibirá de la institución (o patrocinador) la documentación necesaria para solicitar la visa.

Los ejemplos de visitantes de intercambio incluyen, pero no están limitados a:

Profesores o académicos

Asistentes de investigación

Estudiantes

Aprendices

Maestros

Especialistas

Au Pairs (niñeras)

Consejeros de campamento

