Le negaron la visa para irse de luna de miel a EE.UU., no lo entendió, pero alguien le marcó el error que había cometido

escuchar

El trámite de la visa de turista (B1/B2) para viajar a Estados Unidos contempla varios puntos que todo solicitante debe seguir. Uno de ellos es quizás el más controvertido: sin importar si el proceso concluye de forma exitosa o no, el pago no es reembolsable. Una joven tenía todo planeado, quería ir con su esposo de luna de miel a Nueva York por 15 días, no tenía antecedentes y pensaba que la entrevista sería solo parte del protocolo. No obstante, la respuesta que recibió del oficial consular la indignó: “No me miró”.

A través de un video en su canal de TikTok (@soypazquiroz1), que en solo 22 horas logró acumular casi un millón de reproducciones, Paz Quiroz dio su testimonio desde Bogotá. “Solicitamos la visa gringa hace un año y medio el 16 de mayo con la idea de viajar a Estados Unidos en diciembre de luna de miel”, comenzó su relato.

Una joven dijo cuál fue su proceso durante el trámite de la visa americana y cómo se la negaron

A decir de Paz, el sueño era un recorrido turístico por Nueva York: “No era la idea irnos a trabajar, íbamos a turistear 15 días”, siguió. En los puntos más álgidos o críticos de la pandemia de Covid, todos los países tomaron medidas con sus fronteras y endurecieron los requisitos para visitarlos. En el caso de Estados Unidos, las visas nuevas de turista dejaron de emitirse para algunos ciudadanos, en tanto que los consulados se saturaron: “Terminamos teniendo la cita para diciembre de este año”, destacó la colombiana.

Si bien este era el plan principal, con su esposo decidieron hacer otros y conocer nuevos lugares en lo que esperaban la fecha fijada. Sin embargo, su viaje a Estados Unidos no se concretó porque a Paz no le dieron el documento. Entonces, lanzó su descargo en redes sociales: “Lo que más me indigna no es que me la hayan negado, es como todo el proceso alrededor y cómo es que uno no se entera de lo que está pasando cuando pide la visa”.

El trámite consiste en varias partes, se llena el formulario DS-160, en el que se especifican los motivos de viaje. Luego se sigue todo lo demás, incluido el pago, antes de llegar a las dos citas: una para la toma de datos biométricos y otra más para la entrevista con las autoridades consulares, quienes determinan el resultado.

El trámite de la visa para viajar a Estados Unidos consta de varios pasos ineludibles Unsplash

Paz aseguró que, desde su experiencia, la última es la peor: “Cuando uno llega, uno ya ha pagado la visa (...) y lo ponen a hacer una fila ahí increíble de pie, con un montón de gente que te mira súper feo cuando la idea es que tú vas solicitando la entrada legal a un país (....) Lo que me parece más indignante es que cuando por fin llegas a la cabina, que realmente son estos cónsules metidos en un vidrio (...), te hacen tres preguntas, ni te miran, están en el computador y ya”, relató la joven.

Uno de los detalles sobre el cónsul que la entrevistó fue el que terminó por molestarla: “¿Saben lo que me indigna más?”, dijo a sus seguidores en un momento de la grabación. Enseguida les dio la respuesta: “Que ni siquiera me haya mirado y que solo me haya medio saludado y hecho tres preguntas”.

La información que le habría solicitado fue:

¿Cuál es el motivo de su viaje?

¿Tiene familiares en los Estados Unidos?

¿En qué trabaja?

Tras responder y al considerar que no tenía ninguna actividad sospechosa en su historial, Paz sintió que podían darle el documento, pero no fue así: “Yo no tengo familia que se haya ido o que esté ilegal, tengo ingresos, tengo una empresa, tengo un negocio. No me voy a trabajar (...) Y este tipo, sin mirarme, me dice: ‘por ahora no eres viable’, pero no te explica nada”.

Como un último comentario, la tiktoker hizo una reflexión tras haber vivido este proceso en primera persona: “Me parece terrible que los colombianos debamos someternos a esto por ir a un país que sencillamente no parece ser no quiere que vayamos”, cerró.

La razón por la que le negaron la visa de turista

Al encontrar un fuerte eco de la comunidad virtual en los comentarios, otras personas dieron su perspectiva sobre de quién era la “culpa” y sobre cuáles suelen ser los factores determinantes del éxito o fracaso en estos procesos migratorios: “Lo has dicho, el problema no son ellos. Somos nosotros que queremos ir a ese país donde no nos quieren”; “Es de suerte y ni modo, así son las cosas”. Una tercera persona compartió que no le parecía justo que se tuviera que cubrir el costo por adelantado: “Solo debería pagarse si se aprueba”.

Como últimos puntos, hubo quienes contaron sus propias experiencias: “A mí me demoraron 30 segundos. Solo me preguntaron la razón de mi viaje y dije que quería pasar Navidad en Nueva York. Entonces me dijeron bienvenido a EE.UU”.

En una reacción que despertó la curiosidad de la creadora de contenido, una usuaria hizo una conclusión de por qué creía que le habían negado la visa: “Tienes una empresa, ahí está el problema. Para ellos, el self employed no es suficiente prueba de ingreso. Te perjudica”, este comentario fue apoyado por más de cuatrocientas personas.

LA NACION