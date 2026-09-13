Fue acusado de amenazar a Trump y ahora exige una reparación de US$5,5 millones al DHS en EE.UU.

Un inmigrante mexicano que reside en Estados Unidos fue acusado falsamente en 2025 de amenazar al presidente Donald Trump, en medio de la estrategia de deportaciones masivas. Una vez que se comprobó que la denuncia era incorrecta, el hombre presentó una reclamación administrativa contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la que exige una indemnización de 5,5 millones de dólares y un juicio con jurado.

El mexicano había sido acusado de escribir cartas con amenazas a Trump

En mayo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a Ramón Morales Reyes, un migrante mexicano indocumentado, acusado de ser el autor de varias cartas con amenazas contra Trump. En aquel entonces, el DHS lo calificó como “inmigrante ilegal que amenazó con asesinar al presidente”.

El ICE arrestó a Morales Reyes por las amenazas contra el presidente Donald Trump, aunque luego se descubrió que era otra persona que se hacía pasar por él AP Photo/Mark Schiefelbein

Asimismo, la agencia federal publicó la imagen de Morales Reyes y una de las cartas en sus canales oficiales. Sin embargo, la investigación posterior reveló que el mexicano no sabe leer ni escribir en inglés.

A principios de junio, las autoridades judiciales de Wisconsin concluyeron que las cartas no fueron escritas por Morales Reyes, sino por Demetric Deshawn Scott, quien posteriormente fue sentenciado por robo y agresión y recibió una sentencia de 16 años y medio.

“Me siento con miedo desde que salí del centro de detención”, expresó Morales Reyes en diálogo con N+ Univision. El migrante mexicano indicó también que Scott tenía motivos para perjudicarlo, ya que él podía declarar en su contra en una causa judicial.

Posteriormente, la fiscalía del condado de Milwaukee determinó que el objetivo de las cartas era provocar la deportación del testigo.

La denuncia del migrante contra el DHS y el reclamo de US$5,5 millones

Ante la falsa acusación que provocó la detención y la divulgación de datos, Morales Reyes, junto a su esposa y tres de sus hijos, presentó una reclamación administrativa contra el DHS en la que exige US$5,5 millones como indemnización.

Además, solicitó un juicio con jurado por el “daño emocional extremo”, el estrés y la depresión que este caso le ocasionó. El migrante también pidió que quiten su nombre y sus datos del portal oficial de la agencia.

A pesar de que las autoridades reconocen el fallo del sistema y saben que no escribió las cartas, su imagen e información siguen publicadas en las redes sociales del gobierno federal y lo vinculan con las amenazas, con una pequeña aclaración al final.

Luego de la presentación oficial de la queja administrativa, el gobierno federal tiene un plazo de seis meses para responder, por lo que el resultado del litigio podría demorarse.

El mexicano busca que cancelen su orden de deportación

Transcurrido ese plazo, el reclamante puede considerar la reclamación denegada y seguir con el proceso judicial. De manera paralela, Morales Reyes continúa su proceso legal para evitar la deportación.

El abogado de Morales Reyes, Cain Oulahan, pidió la revocación de la orden de deportación AP Foto/Andy Manis

Según explicó su defensa, se solicitó formalmente la cancelación de su orden de expulsión. “Tiene más de 10 años en el país, ha sido una persona de buen carácter durante este plazo y tiene hijos ciudadanos que pueden sufrir por su deportación”, detalló el abogado Cain Oulahan a N+ Univision.

Como parte del proceso migratorio, Morales Reyes se prepara para afrontar una próxima audiencia de méritos, una etapa que podría ser esencial para ordenar la revocación de la orden de deportación en su contra.