Fue una operación “de las más espectaculares”, dicen venezolanos rescatados de embajada

“Fue un rescate de los más espectaculares de la historia”, aseguraron este sábado en Washington los opositores venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas, que se consideran la prueba “de que la libertad es posible”.

Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González se refugiaron en la legación diplomática en marzo de 2024 ante una escalada de arrestos previa a las elecciones del 28 de julio, en las que la autoridad electoral declaró ganador al presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato entre denuncias de fraude.

Al principio eran seis refugiados, pero en diciembre de 2024 uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades. Murió el 26 de febrero por problemas de salud.

Los asilados, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, nunca recibieron el salvoconducto que pedían para dejar el país. Salieron de allí en lo que el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio calificó de “operación precisa”.

“Fue un rescate de los más espectaculares de la historia de las fugas”, declaró Omar González en rueda de prensa en Washington, en la que se negaron a revelar detalles porque “el proceso está en marcha”.

Urruchurtu negó “categóricamente” que la operación “haya sido producto de una negociación con Caracas”.

- “Eliminarnos físicamente” -

“Ellos pensaban que nos íbamos a rendir, por eso necesitaban eliminarnos físicamente y nosotros tenemos elementos concretos, sabíamos que en esos días iban a ocurrir eventos”, explicó González a la AFP.

Tenían “un plan para decir que nosotros nos escapamos y desaparecimos”, añadió después de la rueda de prensa.

La operación de rescate había sido “planificada” para esos días y “todo salió a la perfección, sin caos sin disparos”, aseguró González.

Ellos están muy dolidos porque todavía no saben cómo fue posible. “Somos una muestra absolutamente clara de que la libertad es posible, de que cuando se lucha se logra el objetivo”, declaró por su parte Magalli Meda. Fueron “412 días muy complejos” en los que “para sobrevivir tuvimos que estar unidos como una familia (...) con mucha dignidad”, contó la exjefa de campaña de Machado y del exiliado Edmundo González Urrutia, quien reivindica el triunfo en las presidenciales de 2024. “Cierren los ojos donde estén, aquí, en sus casas o en sus oficinas e imagínense quedarse encerrados donde están por un año y dos meses trabajando, imagínense, cinco meses sin poder encender un interruptor porque no había luz, cinco meses sin poder abrir un chorro y que saliera agua”, relató Meda. Los opositores son muy críticos con la respuesta internacional, aunque tienen palabras de agradecimiento para Estados Unidos, Argentina y Brasil. - La diplomacia "fracasó" - La “diplomacia convencional”, la vía por la que apostaron México, Colombia y Brasil, “al final fracasó y nuestro caso es el mejor ejemplo” porque “no tienen las respuestas contra un régimen autoritario y criminal”, declaró Urruchurtu. Los activistas reclaman presión máxima. Los pilares que sostienen al gobierno son “el financiamiento legal porque viene de empresas y el otro, el oscuro, que es el narcotráfico, el oro de sangre que sacan de allá (...) o el mismo petróleo” pero ese dinero “no va al pueblo de Venezuela, va a engordar las cuentas bancarias de los jerarcas del régimen y de algunos militares y jefes policiales y otra parte va a la compra de armamento, equipos antimotines, bombas lacrimógenas”, acusó González en declaraciones a la AFP. El activista y sus compañeros coinciden en que compañías como Chevron tienen que dejar de operar en el país caribeño. La licencia de esta petrolera estadounidense expira la próxima semana y Rubio confirmó que no se prolongará. González también critica a la Corte Penal Internacional (CPI) que en 2018 abrió un proceso de investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “¿Hasta cuándo van a esperar?”, se preguntó el exdiputado, que pide “una orden de captura internacional” contra Maduro. erl/nn