La NASA anticipa un mayo cargado de eventos astronómicos: doble luna llena, Manhattanhenge y llegan las Acuáridas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) publicó sus consejos para observar el cielo en mayo y anticipó un mes con varios eventos astronómicos, incluidos el pico de las Eta Acuáridas, una conjunción entre la Luna y Venus y una luna azul para cerrar el calendario.

Cuáles serán los principales eventos astronómicos de mayo

El mes comienza y termina con fase llena. El 1° de mayo se producirá la Luna de Flores, cuyo nombre alude a la floración primaveral en el hemisferio norte.

El calendario abre con la “Luna de Flores” el 1 de mayo y cierra con una segunda fase completa el 31, conocida como luna azul NASA

Además, coincidirá con una microluna. Esto ocurre cuando el satélite está más alejado de la Tierra y se percibe levemente más pequeño. El 31 habrá una segunda fase completa en el mismo mes calendario, conocida como luna azul, según detalló la NASA.

Este último fenómeno no implica un cambio de color, sino que el término identifica la segunda fase llena dentro de un mismo mes. El evento ocurrirá en la constelación de Escorpio, cerca de la estrella rojiza Antares y también será una microluna.

Entre ambos eventos, la agenda astronómica incluye el pico de las Eta Acuáridas, previsto para el 5 y 6 de mayo. También habrá encuentros visibles entre el satélite, Venus y Júpiter.

El medio especializado Starwalk destaca, además, una alineación vespertina en Géminis el 20 de mayo.

Los detalles de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas en mayo

Según la NASA, estas estrellas fugaces se originan en el rastro de polvo que deja el cometa Halley. Cada año, la Tierra atraviesa esa corriente de partículas, que se incineran al ingresar en la atmósfera.

El cometa pasó por última vez por el sistema solar interior en 1986 y regresará en 2061. Las Eta Acuáridas parecen originarse en la constelación de Acuario, de donde proviene el nombre del evento.

Los fragmentos viajan a unos 64 kilómetros por segundo y pueden dejar breves estelas luminosas. En condiciones óptimas, la actividad alcanza hasta 50 por hora, aunque la agencia espacial indicó que en el hemisferio norte la visibilidad suele ser menor.

El 18 de mayo habrá un acercamiento aparente entre la Luna y Venus, visible tras la puesta del sol NASA

¿Cómo observar mejor las Eta Acuáridas?

El mejor momento para ver esta lluvia será durante las horas previas al amanecer, con la mirada orientada hacia el cielo del este. Starwalk precisó que el máximo de estrellas fugaces llegará el 6 de mayo.

Sin embargo, ese día la Luna gibosa menguante estará iluminada en un 83%, por lo que su luz dificultará la observación.

Para mejorar las posibilidades, la NASA recomendó buscar un lugar oscuro, permitir que los ojos se adapten durante 20 a 30 minutos y evitar luces brillantes, incluida la pantalla del teléfono. Además, puede ser de ayuda buscar un lugar en el que la esfera lunar pueda taparse detrás de un árbol, una colina o un edificio.

La Luna, Venus y Júpiter en el cielo vespertino

Según la NASA, el 18 de mayo la Luna y Venus serán visibles hacia el oeste después de la puesta del sol. El satélite en fase creciente servirá como referencia para ubicar al planeta, que aparecerá como un punto brillante cercano.

Venus es uno de los objetos más luminosos observables desde la Tierra y suele recibir el nombre de “lucero del alba”. La proximidad con el astro nocturno será solo aparente, ya que ambos estarán alineados desde la perspectiva terrestre, aunque separados por millones de kilómetros en el espacio.

Otros fenómenos astronómicos visibles en mayo

El 16 de mayo, la luna nueva ofrecerá los cielos más oscuros del mes. Starwalk señaló que el período del 15 al 19 de mayo será favorable para observar objetos débiles de cielo profundo, como galaxias, nebulosas y cúmulos estelares.

La llamada luna azul no cambia de color, sino que refiere a la segunda fase llena dentro del mismo mes NASA

El cronograma astronómico también contempla una lluvia menor, las Eta Líridas, cuyo máximo se espera el 10 de mayo. Su actividad es baja, con una tasa estimada de tres meteoros por hora.

Además, en Nueva York se podrá observar el fenómeno de Manhattanhenge, en el que el sol poniente se alinea con la cuadrícula de calles de Manhattan y brilla entre los edificios.

Este evento ocurrirá el 28 de mayo a las 20.14 hs (hora del Este de EE.UU.) y el 29 de mayo a las 20.13 hs (hora del Este de EE.UU.).

Durante el mes, indicó que Venus y Júpiter serán visibles en el cielo vespertino, mientras que Marte, Saturno y Neptuno aparecerán en el cielo matutino.