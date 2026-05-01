Controles a pasajeros en Nueva York: la MTA lanza un plan “anti evasión”en autobuses y pedirá estas credenciales

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) puso en marcha un nuevo sistema para la verificación del pago de los pasajes en las rutas de autobuses de la ciudad de Nueva York. El organismo implementará un “sistema europeo” con la intención de reducir la evasión en el transporte público.

Cómo será el nuevo control de pago en autobuses de Nueva York

El portal AMNY explicó que el presidente del NYC Transit, Demetrius Crichlow, estableció cambios en el control de pasajes el pasado lunes 27 de abril. De ahora en adelante, los equipos encargados de la supervisión contarán con tecnología para validar los pagos realizados por los usuarios.

El sistema europeo que implementará la MTA en Nueva York para asegurar que todos paguen su boleto

Este cambio se basa principalmente en un esquema que se utiliza en varias ciudades de Europa. Allí, el personal de las diversas agencias realiza inspecciones al azar entre los pasajeros, en pleno recorrido, para confirmar el abono de la tarifa correspondiente.

Equipos EAGLE y validadores OMNY: cómo funcionará la inspección en buses

Los grupos que realizarán estas tareas de vigilancia reciben el nombre de equipos Eagle, según explicó el sitio Secret NYC. Estos trabajadores usarán dispositivos de bolsillo que sirven para leer los chips de los medios de pago que utilizaron los pasajeros, como tarjetas o celulares.

Hasta el inicio de este año, este tipo de controles mediante tecnología se limitaba a las rutas de Select Bus Service (SBS), donde la transacción se efectúa antes de subir al vehículo. En los autobuses locales, los equipos Eagle se basaban en la observación de las personas al momento de pasar por la caja de cobro o al ingresar por las puertas.

Los puntos clave del "sistema europeo" que implementará la MTA en la ciudad de Nueva York NYC Transit

Ahora, con la dotación de los nuevos dispositivos, los agentes tienen la facultad de verificar el cumplimiento del pago incluso después de que los usuarios tomen asiento en el interior del transporte público.

Qué medio de pago deberán mostrar los pasajeros ante la MTA

El NYC Transit instó a los usuarios a tener a mano los medios que sirvieron para efectuar el pago. Según las guías de la oficina, los elementos que el personal puede solicitar para la validación son los siguientes:

Tarjetas OMNY (emitidas por la MTA para el sistema de pago sin contacto).

(emitidas por la MTA para el sistema de pago sin contacto). Teléfonos con billetera digital o pago sin contacto.

sin contacto. Tarjetas de crédito o de débito.

Para los ciudadanos que aún utilizan monedas, la MTA informó que el personal de campo aprovechará el proceso para realizar tareas de educación sobre el sistema OMNY. La transición hacia este método de pago se volvió obligatoria tras el retiro de la tarjeta MetroCard, cuya venta concluyó desde el pasado mes de enero.

Tarjetas OMNY y celulares serán corroborados por los agentes Eagle para asegurar el cumplimiento del pago NYC Transit

Multas y advertencias: qué pasa si un pasajero no acredita el pago

La normativa establece una escala de consecuencias para las personas que no presenten el comprobante de pago ante los agentes Eagle. En primera instancia, el pasajero recibe una advertencia por parte del personal sin la aplicación de una multa.

No obstante, si incumple con las normas por segunda vez, la persona en cuestión deberá afrontar el pago de una multa de 100 dólares. En caso de cometer tres o más infracciones, la sanción asciende a US$150 y el individuo puede quedar sujeto a una citación de la ley penal.