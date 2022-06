Furiosos con el gobierno federal, los republicanos de Texas quieren un referéndum para declarar la independencia

HOUSTON, Texas.- Irritado con la administración del demócrata Joe Biden, y decidido a dejar de depender de la Casa Blanca quien quiera sea el presidente, el Partido Republicano de Texas decidió impulsar un referéndum para convertir al estado en una nación independiente.

La dirigencia estatal del partido esbozó su intención de presionar para que se celebre dicho referéndum en un documento de su comité de Plataformas y Resoluciones, donde especifica su demanda de celebrar la votación.

El documento se elaboró en relación con la convención del Partido Republicano de Texas en Houston, durante la cual también votó “abrumadoramente” para rechazar la legitimidad de las elecciones de 2020, en línea con la actitud adoptada desde entonces por el expresidente Donald Trump.

El documento pide que el estado celebre una votación y dice que el gobierno federal ha “perjudicado” su derecho a autogobernarse. Según el texto, cualquier “legislación de mandato federal que infrinja los derechos de la 10ª Enmienda de Texas debe ser ignorada, opuesta, rechazada y anulada”.

Varios partidarios del presidente Donald Trump protestan por los resultados de las elecciones cerca del capitolio estatal de Texas, el 7 de noviembre de 2020, en Austin

“Texas retiene el derecho a separarse de los Estados Unidos, y la Legislatura de Texas debería ser llamada a aprobar un referéndum consistente con ello”, insiste el documento secesionista.

“No podemos transigir con los demócratas que tienen una visión diferente e incompatible para nuestro futuro”, dijo Matt Rinaldi, el presidente del Partido Republicano estatal, según The Texas Newsroom. “Tenemos que ser un partido conservador audaz y sin disculpas, listo para ir a la ofensiva y ganar la lucha por nuestro país”.

Presidente “en funciones”

Aunque los republicanos de Texas no dijeron cuándo podría tener lugar exactamente esa votación, en lo que no dejaron dudas fue en negar la legitimidad del gobierno de Biden, cuyo mandato no reconoce. Entre sus conclusiones, la plataforma sostiene que el demócrata es meramente el presidente “en funciones”.

Al insistir en que Biden no derrotó realmente al expresidente Trump en 2020, los republicanos de Texas están prolongando las mentiras y las afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral que alimentaron el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

El senador de Texas Ted Cruz, con un barbijo con la bandera texana Reuters

“Creemos que las elecciones de 2020 violaron los artículos 1 y 2 de la Constitución de Estados Unidos”, dicen en la plataforma. Y acusan a varios altos funcionarios de acciones ilegales, alegando que “un sustancial fraude electoral en áreas metropolitanas clave” distorsionó los resultados a favor de Biden.

La plataforma se pronunció también de manera efusiva a favor de la tenencia irrestricta de armas, al afirmar que “todo control de armas es una violación de la Segunda Enmienda y de nuestros derechos otorgados por Dios”, en un estado que recientemente absorbió uno de los peores tiroteos masivos en escuelas de la historia.

No es la primera ocasión en que se ha planteado la idea de la secesión. En noviembre pasado, el senador Ted Cruz ya había dicho que el estado podría secesionarse si la situación en Estados Unidos se vuelve “desesperada”.

“Todavía no estamos ahí, y si llega un punto en el que no hay esperanza, entonces creo que tomamos la NASA, tomamos el Ejército, tomamos el petróleo”, dijo Cruz. Sin embargo, según la Constitución de Estados Unidos, Texas no puede abandonar unilateralmente la Unión.

Texas tiene un origen vinculado al separatismo. La primera declaración de independencia sucedió en 1835, cuando se desprendió de estado mexicano, donde pertenecía, para anexarse más tarde al pujante Estados Unidos. Después de casi dos siglos, ahora quieren darle la espalda a Washington.