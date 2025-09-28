Ganadores de las diez últimas ediciones de la Ryder Cup de golf

A continuación, los resultados de las diez últimas citas de la Ryder Cup de golf tras el triunfo de Europa este domingo ante Estados Unidos en Farmingdale (estado de Nueva York):

- 2025: en Farmingdale (Estados Unidos), Europa ganó a EEUU por 15 a 13

- 2023: en Roma (Italia), Europa ganó a EEUU 16,5 a 11,5

- 2021: en Whistling Straits (Estados Unidos), EEUU ganó a Europa 19 a 9

- 2018: en Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia), Europa ganó a EEUU 17,5 a 10,5

- 2016: en Chaska (Estados Unidos), EEUU ganó a Europa 17 a 11

- 2014: en Perth (Escocia), Europa ganó a EEUU 16,5 a 11,5

- 2012: en Medinah (Estados Unidos), Europa ganó a EEUU 14,5 a 13,5

- 2010: en Newport (Gales), Europa ganó a EEUU 14,5 a 13,5

- 2008: en Louisville (Estados Unidos), EEUU ganó a Europa 16,5 a 11,5

- 2006: en Kildare (Irlanda), Europa ganó a EEUU 18,5 a 9,5

Nota: después de 45 ediciones celebradas desde 1927, Estados Unidos lidera el palmarés con 27 victorias frente a 16 (3 para Gran Bretaña, 13 para Europa) y dos empates (1969, 1989).

jr-rg/gbv/raa/