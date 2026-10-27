El ICE habló sobre el migrante salvadoreño de 48 años que murió detenido en Georgia

Un migrante salvadoreño de 48 años murió mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de detención de Georgia. El organismo federal informó que el personal del establecimiento intentó reanimarlo y que los servicios médicos de emergencia intervinieron, pero no pudieron salvarle la vida.

ICE confirmó la muerte del salvadoreño en un centro de detención de Georgia

El ICE informó el sábado 24 de octubre que Luis Sandoval, un ciudadano de El Salvador de 48 años, falleció el día anterior mientras se encontraba detenido en el Centro de Procesamiento D. Ray, ubicado en Folkston, Georgia.

El organismo difundió la información mediante un comunicado oficial en el que detalló las circunstancias en las que el personal del establecimiento lo encontró y las medidas que se tomaron para intentar salvarlo.

Según la información publicada por Telemundo, el fallecimiento se produjo durante la madrugada y las autoridades federales iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. El ICE confirmó que los equipos de emergencia actuaron en el lugar, aunque las maniobras de reanimación no dieron resultado.

Entre los principales datos que comunicó el organismo sobre el caso se encuentran los siguientes:

Identidad y edad : Luis Sandoval, ciudadano salvadoreño de 48 años.

: Luis Sandoval, ciudadano salvadoreño de 48 años. Lugar del fallecimiento : Centro de Procesamiento D. Ray de ICE, en Folkston, Georgia.

: Centro de Procesamiento D. Ray de ICE, en Folkston, Georgia. Hora en que fue encontrado : aproximadamente a la 1.46 hs local, con una ligadura alrededor del cuello.

: aproximadamente a la 1.46 hs local, con una ligadura alrededor del cuello. Intervención médica : el personal del centro inició maniobras de reanimación y posteriormente intervinieron los Servicios Médicos de Emergencia del condado de Charlton.

: el personal del centro inició maniobras de reanimación y posteriormente intervinieron los Servicios Médicos de Emergencia del condado de Charlton. Hora en que se confirmó la muerte : aproximadamente a las 2.28 hs local.

: aproximadamente a las 2.28 hs local. Las autoridades indicaron que se realizará una autopsia para determinar la causa y la manera oficiales del fallecimiento.

Qué se sabe sobre la detención del salvadoreño por parte del ICE

El comunicado oficial también reconstruyó parte del recorrido migratorio de Sandoval dentro del sistema de detención estadounidense.

de Sandoval dentro del sistema de detención estadounidense. De acuerdo con la versión de las autoridades, no se conoce la fecha exacta ni el lugar por el que ingresó a Estados Unidos.

El ICE adquirió una bodega industrial en Social Circle, Georgia, para convertirla en un centro de detención masiva Imagen compuesta

El ICE sostuvo que el hombre entró al país sin ser admitido, inspeccionado ni puesto en libertad condicional por un funcionario de inmigración.

La agencia indicó que Sandoval fue arrestado por agentes de ICE en Newark el 2 de octubre de 2026. Ese mismo día recibió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración, un procedimiento vinculado con la revisión de su situación migratoria y su posible expulsión del país.

Posteriormente, el 8 de octubre, fue trasladado al centro de procesamiento de Folkston, en Georgia, donde permanecía a la espera de su primera audiencia de expulsión.

Por lo tanto, entre su arresto y el fallecimiento transcurrieron 21 días, mientras que llevaba 15 días en el establecimiento de detención de Georgia.

El organismo federal también incluyó información sobre los antecedentes penales atribuidos a Sandoval. Según el comunicado, el hombre tenía condenas por agresión agravada, amenazas terroristas, recepción de bienes robados y robo mediante apropiación ilícita. Además, registraba un cargo por posesión de drogas.

Cómo respondió el ICE tras la muerte del migrante en Georgia

Tras confirmar el fallecimiento, el ICE aseguró que cumplió con los procedimientos de notificación establecidos para los casos de personas que mueren mientras permanecen bajo custodia de la agencia. Según el comunicado oficial, la División de Operaciones de Cumplimiento y Deportación completó las comunicaciones requeridas a distintas dependencias federales.

Georgia es el cuarto estado con más detenidos por ICE durante el año fiscal 2025 Imagen compuesta

El comunicado establece los siguientes plazos y servicios de atención:

Evaluación médica inicial : dentro de las primeras 12 horas posteriores a la llegada a cada centro de detención.

: dentro de las primeras 12 horas posteriores a la llegada a cada centro de detención. Examen integral de salud : dentro de los 14 días posteriores al ingreso bajo custodia de ICE o a la llegada a una instalación.

: dentro de los 14 días posteriores al ingreso bajo custodia de ICE o a la llegada a una instalación. Consultas médicas : acceso a citas para atender las necesidades de salud de las personas detenidas.

: acceso a citas para atender las necesidades de salud de las personas detenidas. Atención de emergencia: disponibilidad de servicios médicos de emergencia las 24 horas.

El organismo añadió que ninguna persona detenida debe quedar privada de atención de emergencia durante su permanencia bajo custodia.

No obstante, estas afirmaciones corresponden a los procedimientos generales que ICE describe en su comunicado y no constituyen, por sí mismas, una explicación específica de la atención que recibió Sandoval antes de morir.