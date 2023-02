Guantánamo: liberaron a dos hermanos que pasaron casi 20 años presos sin acusación formal

escuchar

Dos décadas después de ser detenidos y procesados por EE.UU., dos hermanos paquistaníes que estuvieron recluidos en la prisión militar estadounidense de Guantánamo, fueron liberados sin cargos. Se trata de Abdul Rahim y Mohammed Ahmed Rabbani, de 55 y 53 años respectivamente, que fueron arrestados en Pakistán en 2002. En todos estos años, no fueron acusados formalmente de ningún delito.

El Pentágono señalaba a Abdul Rabbani como operador de una casa de seguridad del grupo extremista al Qaeda. En cuanto a Mohammed, los estadounidenses lo acusaban de facilitar la organización de viajes y la administración de fondos para los líderes yihadistas. Los hermanos sostuvieron que fueron torturados por agentes de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) antes de ser trasladados a Guantánamo. Ambos ya han sido repatriados a Pakistán.

La prisión de Guantánamo, en Cuba, fue designada por el entonces presidente estadounidense George W. Bush como el sitio de encarcelamiento de “sospechosos de terrorismo” tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y el Pentágono. La base es un centro de operaciones militares de la Marina de EE.UU.

La Base Naval en la Bahía de Guantánamo, en Cuba (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

El campo también ha sido señalado como un sitio de excesos de la “guerra contra el terrorismo” debido a los métodos de interrogatorio equiparables con la tortura. Además, ahí se han dado encarcelamientos de varios años sin juicio para los acusados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que espera cerrar el centro de reclusión, donde todavía hay 32 personas detenidas. En su apogeo en 2003, el sitio albergaba a 680 prisioneros al mismo tiempo.

“Estados Unidos aprecia la disposición del gobierno de Pakistán y otros socios para apoyar los esfuerzos estadounidenses en curso centrados en reducir responsablemente la población de detenidos y, en última instancia, cerrar las instalaciones de la Bahía de Guantánamo”, dijo el Pentágono en un comunicado.

El caso de los hermanos

Los hermanos fueron capturados por los servicios de seguridad de Pakistán en la ciudad de Karachi en septiembre de 2002. Pasaron casi dos años para que fueran trasladados a Guantánamo, después de haber estado originalmente recluidos en un centro de detención de la CIA en Afganistán.

En 2013, Ahmed Rabbani inició una serie de huelgas de hambre que se prolongaron durante siete años. Sobreviviría con suplementos nutricionales, a veces introducidos en contra de su voluntad a través de un tubo.

Clive Stafford Smith, un abogado del Centro 3D que ha representado a ambos hombres, le dijo a la BBC que intentará emprender una demanda por la detención de los hermanos, “pero sus posibilidades de compensación son escasas. Tampoco obtendrán una simple disculpa”, consideró. La liberación de ambos fue aprobada en 2021. No está claro por qué permanecieron en prisión desde entonces.

Ambos habían sido relacionados con Khalid Shaikh Mohammed, quien enfrenta un proceso en Guantánamo acusado de ser parte de la autoría intelectual de los ataques del 11 de septiembre. La esposa de Mohammed Ahmed Rabbani estaba embarazada en el momento de la detención y solo cinco meses después dio a luz a su hijo, a quien no pudo conocer hasta ahora. “He estado hablando con el hijo de Ahmed, Jawad, que tiene 20 años y nunca conoció ni pudo tocar a su padre, ya que su madre estaba embarazada cuando Ahmed fue secuestrado. Me encontré con Jawad varias veces y desearía haber estado allí para su primer abrazo”, dijo Stafford Smith.

El arte de Ahmed Rabbani

Durante su estadía en Guantánamo, Mohammed Ahmed Rabbani adquirió fama por sus labores artísticas a través de la pintura. Realizó alrededor de 100 cuadros mientras estuvo detenido. Antes de la liberación de los hermanos paquistaníes, el Pentágono levantó parcialmente una prohibición que impedía la exposición de obras de arte realizadas por prisioneros en Guantánamo.

La policía militar del Ejército de Estados Unidos observa con binoculares desde una torre de vigilancia en el Campamento Delta en la Base Naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba (AP Foto/Lynne Sladky, archivo)

Sus abogados no tuvieron claro si Mohammed Ahmed pudo llevar consigo sus obras en el avión de carga militar en el que él y su hermano fueron repatriados a Pakistán. Sin embargo, está programada una exhibición de sus pinturas en Karachi en mayo, con otros 12 artistas paquistaníes inspirados por su trabajo, agregó Stafford Smith.

Abdul Rahim Rabanni, quien es el hermano mayor, no realizaba un trabajo artístico como su hermano. Según dijo su representante Agnieszka Fryszman al diario The New York Times, se había mantenido “ocupado con actividades simples” como la limpieza para “mantenerse alejado de problemas”. En documentos de inteligencia vistos por el diario estadounidense se señala que tenían familia en Karachi y que trabajaban como taxistas a tiempo parcial antes de su detención.

Maya Foa, directora de la organización benéfica de justicia Reprieve, que brindó representación legal a Mohammed Ahmed hasta el año pasado, calificó sus dos décadas de encarcelamiento como una “tragedia” que “ejemplifica cuán lejos se desvió Estados Unidos de sus principios fundacionales durante la era de la ‘guerra contra el terrorismo’”. “Le robaron a una familia un hijo, un esposo y un padre. Esa injusticia nunca podrá ser rectificada. Un cálculo completo de los daños causados por la desastrosa ‘guerra contra el terror’ solo puede comenzar cuando Guantánamo se cierre para siempre”, señaló.

George Wright

BBC Mundo