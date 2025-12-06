“Indian Head”: la razón por la que esta moneda estadounidense puede valer US$67.500

Las monedas conocidas como Indian Head representan una de las series más reconocidas de la numismática estadounidense. Su diseño, su método de acuñación y los limitados ejemplares en buen estado de conservación impulsaron su cotización a cifras de hasta 67.500 dólares en subastas especializadas.

“Indian Head”: el origen de una pieza que marcó un cambio en la acuñación estadounidense

La serie Indian Head, también conocida como Quarter Eagle, se incorporó al sistema monetario de Estados Unidos a partir de 1908, cuando se introdujo un nuevo diseño para las piezas de US$2,50 y US$5.

La creación estuvo a cargo del escultor Bela Lyon Pratt, discípulo del reconocido artista Augustus Saint-Gaudens, quien diseñó las emblemáticas piezas “Saint-Gaudens”.

El diseño de la moneda es característico por representar a un jefe nativo americano Stacks Bowers

La moneda de 1908 mostró por primera vez en una pieza de circulación la imagen de un indígena estadounidense basada en una persona real. Hasta entonces, las representaciones vinculadas a pueblos originarios eran alegóricas o no se correspondían con figuras históricas.

El centavo conocido como Indian Cent, emitido desde 1859, exhibía en realidad a una mujer con tocado de guerrero.

Este nuevo diseño tenía otro rasgo distintivo: las figuras principales estaban hundidas dentro del campo de la moneda, en lugar de sobresalir. Esta técnica, heredada de acuñaciones antiguas, no se había utilizado antes en piezas de circulación regular en EE.UU.

Cómo se fabricaron las monedas Indian Head y por qué algunas variantes son valiosas

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), la acuñación de estas piezas se llevó a cabo en Filadelfia y, en números específicos, también en Denver, San Francisco y Nueva Orleans.

En el caso de las cecas con marca, las letras se colocaron en relieve sobre la superficie, ya que era complejo incorporarlas en formato hundido sin alterar el diseño general.

La producción del cuarto de águila se extendió de manera intermitente entre 1908 y 1929. A lo largo de ese período, surgieron alrededor de 15 variaciones, aunque pocas resultaron realmente escasas.

Un verdadero desafío

Encontrar ejemplares sin señales de circulación es una tarea compleja, especialmente en las primeras fechas de la serie. El diseño con elementos hundidos provocaba que cualquier manipulación dejara marcas visibles.

Aun así, la emisión de 1908 se conserva en mejores condiciones que otras, debido a que muchas piezas fueron guardadas por el público al tratarse del primer año del nuevo modelo.

En estado de ceca, los ejemplares del primer año suelen aparecer en calidades que van de MS63 a MS64 sin mayor dificultad. En MS65 la disponibilidad es más limitada, aunque aún accesible dentro del mercado de piezas de oro estadounidenses. Por encima de esa categoría, las existencias disminuyen con rapidez.

Pese a que el valor nominal es de tan solo US$2.50, en el mercado de coleccionistas puede llegar a alcanzar precios por cientos miles de dólares Stacks Bowers

Cómo identificar una Indian Head de 1908 auténtica

Para reconocer una moneda auténtica, los especialistas recomiendan observar estas características estructurales, así como el tipo de brillo, la calidad de la superficie y la uniformidad del diseño.

Entre otras características también se debe observar:

Año : 1908.

: 1908. Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca). Diseñador : Béla Lyon Pratt.

: Béla Lyon Pratt. Diámetro : 18 milímetros.

: 18 milímetros. Peso : 4,18 gramos.

: 4,18 gramos. Acuñación : 564.821 unidades.

: 564.821 unidades. Composición : 90% oro, 10% cobre.

: 90% oro, 10% cobre. Anverso : presenta el retrato de un jefe nativo americano con un tocado formal, grabado con las palabras “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1908″ en la parte inferior. 13 estrellas enmarcan los lados izquierdo y derecho: seis a la izquierda y siete a la derecha.

: presenta el retrato de un jefe nativo americano con un tocado formal, grabado con las palabras “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1908″ en la parte inferior. 13 estrellas enmarcan los lados izquierdo y derecho: seis a la izquierda y siete a la derecha. Reverso: el águila americana tradicional acuñada en el centro con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” en la parte superior, “E PLURIBUS UNUM” a la izquierda del águila y “IN GOD WE TRUST” a la derecha. La denominación “2 1/2 DOLLARS” se muestra debajo del águila.

La acuñación de US$2,50 de 1908 presenta un detalle técnico recurrente: el ala del águila en el reverso carece de nitidez en su parte superior. Esto no obedeció a una presión insuficiente durante el golpe de troquel, sino a un desgaste o falta de profundidad en la propia matriz de fabricación.

A pesar de ello, el resto del diseño suele mostrar un acabado uniforme y un brillo que, aunque no sobresale, se conserva de forma estable en la mayoría de los ejemplares.

Las piezas que logren mantener un estado de conservación alto son las que logran las ventas más elevadas Stacks Bowers

Cuánto vale una Indian Head de 1908 en el mercado actual

El valor actual de una Indian Head Quarter Eagle depende de la conservación y el grado certificado. Un ejemplar evaluado como MS64 alcanzó los US$66.000 en una subasta de Great Collections. Otro, calificado como MS67, fue vendido en Heritage Auctions por US$46.000.

Según la guía de precios de PCGS, las piezas mejor conservadas pueden llegar a cotizarse hasta en US$67.500.