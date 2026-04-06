Así fue la estrategia de la CIA para rescatar al marine estadounidense del caza F-15 perdido en Irán

El rescate de un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribado en territorio iraní se convirtió en una de las operaciones militares más complejas de los últimos años. Durante más de un día, el piloto permaneció oculto en una zona montañosa hostil, mientras fuerzas de ambas naciones buscaban localizarlo.

Cómo fue el rescate del piloto estadounidense derribado en Irán

Según informó The New York Times, un caza F-15E Strike Eagle fue alcanzado el viernes por las tropas iraníes en medio del conflicto bélico. Ambos tripulantes lograron eyectarse, pero solo uno de ellos fue rescatado rápidamente.

en medio del conflicto bélico. Ambos tripulantes lograron eyectarse, pero solo uno de ellos fue rescatado rápidamente. El segundo, un oficial encargado del sistema de armas, quedó aislado en territorio enemigo, herido y con recursos extremadamente limitados.

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Durante más de 24 horas, el militar sobrevivió escondido en una grieta de montaña, armado únicamente con una pistola. Su ubicación era desconocida, tanto para las fuerzas estadounidenses como para las iraníes. El objetivo era claro: encontrarlo antes que el enemigo.

En ese contexto, la prioridad absoluta del Pentágono fue ubicar y extraer al oficial, mientras las tropas del país de Medio Oriente intensificaban su búsqueda en la zona, incluso solicitaron ayuda a civiles y ofrecieron recompensas por su captura.

La maniobra de la CIA para rescatar al piloto en Irán

De acuerdo con The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) desplegó una maniobra de desinformación para confundir a las fuerzas iraníes. La estrategia consistió en hacerles creer que el piloto ya había sido rescatado y que era trasladado fuera del país de Medio Oriente mediante un convoy terrestre.

Durante más de un día, el militar estadounidense permaneció oculto en una grieta de montaña armado solo con una pistola CHRIS RADBURN - AFP

Esta operación de engaño tuvo un doble objetivo:

Desviar la atención de las fuerzas iraníes hacia rutas falsas.

Ganar tiempo para ubicar al piloto real.

Reducir la presión sobre el área donde el militar estaba escondido.

Al mismo tiempo, la CIA logró finalmente determinar la ubicación exacta del oficial, quien se mantenía oculto en una zona montañosa. Esa información fue inmediatamente transferida al Pentágono, que activó la fase más crítica: el rescate.

Así fue el operativo militar para rescatar al piloto estadounidense

La misión de extracción se ejecutó durante la noche del sábado y fue descrita como una de las más complejas en la historia de las fuerzas especiales estadounidenses. Participaron cientos de efectivos, entre los que se incluyeron miembros del SEAL Team 6, además de decenas de aeronaves, helicópteros y sistemas de inteligencia avanzados.

Según detalló The New York Times, el operativo incluyó:

Aviones de combate que bombardearon y atacaron convoyes iraníes cercanos.

Helicópteros de misiones especiales para el despliegue de comandos.

Capacidades de inteligencia, ciberespacio y vigilancia satelital.

Equipos en tierra que avanzaron hasta la ubicación del piloto.

El militar, pese a sus heridas, logró desplazarse por terreno montañoso y llegó a escalar una cresta de aproximadamente 7000 pies (2134 metros), lo que evitó que fuera capturado. Durante ese tiempo, limitó el uso de su baliza de emergencia para no ser detectado por el enemigo.

Por qué EE.UU. destruyó sus propios aviones durante el rescate

Uno de los momentos más delicados ocurrió después del rescate. Según The New York Times, dos aviones de transporte quedaron inutilizados en la base improvisada dentro de Irán. Ante el riesgo de que cayeran en manos enemigas, los comandantes tomaron una decisión extrema.

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Las medidas adoptadas fueron:

Enviar tres nuevas aeronaves para evacuar al personal

Destruir los aviones averiados con explosivos

Evitar cualquier filtración de tecnología militar sensible

New York Post agregó que estas aeronaves eran modelos avanzados MC-130J, valuados en aproximadamente 100 millones de dólares cada uno.

Durante el despliegue, también se registraron enfrentamientos con milicias locales y grupos que buscaban capturar al piloto. Aunque no se produjo un combate directo a gran escala con fuerzas iraníes, sí hubo intercambios de disparos y acciones defensivas para asegurar la extracción.

A pesar de la magnitud del operativo, no se reportaron bajas estadounidenses durante la misión de rescate, un dato destacado por las autoridades.