Nuevo chequeo del FBI en Uscis: en qué casos vuelven a citar a migrantes que ya dieron las huellas

Este año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) activó un sistema de verificación de antecedentes más exigente, conectado a la base de datos Next Generation Identification (NGI) del FBI, que desde entonces tiene cientos de miles de expedientes migratorios en pausa. La mayoría de los solicitantes con huellas ya registradas no recibirá una nueva citación biométrica: los oficiales tienen instrucciones de reenviar internamente las huellas archivadas al nuevo sistema, sin que el solicitante deba presentarse en un Application Support Center. El cambio responde a la Orden Ejecutiva 14385, firmada el 6 de febrero de 2026, que amplió el acceso del FBI a las bases de datos de antecedentes penales para uso de las agencias de seguridad interior, según confirmó el bufete de abogados Duane Morris en su análisis del 13 de mayo.

Qué casos están en pausa y cuáles quedaron exentos del nuevo chequeo

El reexamen afecta a todos los trámites que requieren huellas digitales y que tenían biometría registrada antes del 27 de abril: ajuste de estatus (I-485), naturalización (N-400), solicitudes de asilo, peticiones familiares y basadas en empleo, DACA, visas T y U, y autopeticiones VAWA. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) estima que podrían estar involucrados millones de expedientes.

Este año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) activó un sistema de verificación de antecedentes más exigente Imagen ilustrativa generada con IA

Sin embargo, hay categorías excluidas: peticiones presentadas por ciudadanos estadounidenses, formularios de adopción internacional, ciertas ceremonias de juramento reprogramadas, peticiones de visas de inmigrante especiales y solicitantes de asilo de países no considerados de alto riesgo. Los médicos extranjeros con trámites pendientes también quedaron eximidos, tras gestiones de organizaciones de salud que advirtieron el impacto en zonas con escasez de personal médico.

Un dato operativo relevante: los oficiales tienen instrucciones de no aplicar el reenvío de huellas en los casos que van camino a una denegación; el proceso se aplica exclusivamente a expedientes que de otro modo recibirían una aprobación.

Cuándo podría llegar una nueva cita y cómo distinguirla de otras notificaciones del Uscis

El reenvío interno de huellas es el procedimiento estándar, pero existen excepciones. Si las huellas originales son de baja calidad técnica o fueron tomadas hace muchos años, el Uscis podría enviar una notificación de nueva cita biométrica. Esa comunicación llega por correo postal al domicilio registrado y proviene de un Application Support Center, con fecha y hora específicas. Se diferencia de otras comunicaciones del Uscis porque indica expresamente el tipo de servicio biométrico requerido y el centro donde debe realizarse.

El Uscis podrá usar la base de datos del FBI para denegar solicitudes de green card Imagen ilustrativa generada con IA

Las entrevistas ya programadas continúan con normalidad, aunque la emisión de aprobaciones finales permanece retenida hasta que se completen los nuevos controles. Los documentos EAD ya emitidos y vigentes no son revocados por esta directiva: quienes tienen autorización de empleo válida pueden seguir trabajando mientras su caso pasa por el nuevo proceso de verificación.

Cómo monitorear el expediente y qué hacer si vence el EAD

El Uscis habilita alertas gratuitas por correo electrónico o mensaje de texto cada vez que hay un cambio en el estado del caso. Quienes tienen un Employment Authorization Document próximo a vencer deben considerar que la pausa en adjudicaciones puede extender los plazos de renovación: la recomendación de abogados especializados es presentar la solicitud con al menos 180 días de anticipación respecto al vencimiento.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

El Uscis no ha publicado una guía formal sobre el alcance total del proceso ni ha informado un plazo definido para completar el reenvío de huellas y levantar las pausas generales. La agencia indicó que los retrasos “deberían ser breves”, aunque abogados de inmigración advierten que el volumen de casos podría prolongar las esperas de manera significativa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.