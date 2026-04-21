La SBA deja fuera a titulares de green card: migrantes dueños de negocios pierden acceso a préstamos

Desde marzo, la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) implementó un cambio que impactó en los emprendedores migrantes. Tras una actualización de la normativa SOP 50 10 8, se determinó que aquellos residentes con una green card ya no se encuentran habilitados para solicitar préstamos federales destinados al fomento de sus negocios.

El impacto de la regla financiera en los latinos

La nueva directiva elimina una fuente de financiamiento para miles de latinos en todo EE.UU. y establece que el 100% de los propietarios de una empresa debe contar con la ciudadanía o nacionalidad estadounidense para acceder a un crédito en este 2026.

La medida tomada por la SBA le prohíbe acceder a préstamos a los inmigrantes SBA

“A partir del 1° de marzo, se deja sin efecto la Notificación Procedimental SBA 5000-872050, con lo que se elimina la excepción limitada que permitía que un prestatario tuviera hasta un 5% de participación en manos de ciudadanos extranjeros”, señaló el organismo mediante un comunicado oficial publicado en su web.

Por qué la medida de la SBA afecta especialmente a California

El impacto de esta restricción es considerablemente notorio en California, dado que cuenta con la mayor población inmigrante de la nación.

“Los cambios podrían afectar a unos 220 mil propietarios de pequeñas empresas con tarjeta de residencia, afirmó Carolina Martínez, directora ejecutiva de CAMEO Network, una asociación nacional de organizaciones que apoyan a las pequeñas empresas, para CalMatters.

Este endurecimiento de las reglas también genera temores sobre la seguridad financiera de los emprendedores.

Al respecto, Kenia Zamarripa, portavoz de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, advirtió que la política empuja de forma directa a los titulares de green card hacia la informalidad.

Tener la green card ya no será de utilidad para pedir un préstamo financiero tras la última decisión de la SBA Freepik

Debate por la medida que limita a emprendedores latinos en EE.UU.

Desde la oposición, la legisladora demócrata Nydia Velázquez de Nueva York y el senador Edward J. Markey de Massachusetts criticaron la medida a través de un comunicado conjunto.

“La administración del presidente Donald Trump está avivando el odio y propagando miedo y confusión entre los extranjeros y los pequeños empresarios”, aseguraron.

Y añadieron: “En lugar de apoyar a los inmigrantes legales que trabajan duro para iniciar o expandir un negocio en EE.UU., la SBA opta por excluir a todos los titulares de green card, dado que para ellos no son bienvenidos al sueño americano”.

La administración Trump aplicó una medida que impacta en los emprendedores latinos Instagram @realdonaldtrump

Asimismo, la organización Small Business Majority (SBM) calificó esta decisión de la SBA como un error que ignora los datos económicos sobre la capacidad de creación de empleo de esta comunidad.

En el estado de California, los dueños de pequeñas empresas son responsables del 99% de los nuevos puestos de trabajo netos, por lo que esta medida generaría impactos significativos de gran escala en el corto plazo.

Kelly Loeffler, directora de la SBA, justificó la reestructuración al afirmar que la prioridad de la institución es que cada dólar se destine exclusivamente a creadores de empleo estadounidenses.

Por su parte, Maggie Clemmons, vocera de la agencia, señaló que la capacidad de préstamo es limitada y que con este cambio se busca asegurar que el dinero de los contribuyentes apoye a los “innovadores locales”.