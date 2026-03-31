Malas noticias para migrantes con green card: no podrán acceder a créditos para pequeños negocios

Los migrantes con green card ya no pueden acceder a préstamos respaldados por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés). El cambio que entró en vigor el 1° de marzo modificó un esquema que durante años permitió a residentes permanentes participar de programas federales de crédito.

Qué cambia para migrantes con green card en los préstamos de la SBA

La nueva directriz establece que el 100% de los propietarios directos e indirectos de una empresa solicitante debe estar integrado por ciudadanos o nacionales estadounidenses con residencia principal en ese país. Si existe aunque sea una participación mínima de una persona no ciudadana, la solicitud queda fuera.

La nueva directriz de la SBA prohíbe a los no ciudadanos acceder a financiamiento gubernamental Freepik

Esto implica que un negocio con un dueño o socio titular de residencia permanente legal ya no podrá recibir préstamos bajo garantía de la SBA, incluso si la empresa opera, paga impuestos y genera empleo dentro de EE.UU.

La modificación también eliminó una regla anterior que toleraba hasta un 5% de propiedad extranjera o no elegible. Con la actualización, esa excepción desaparece y el filtro pasa a ser absoluto.

La restricción alcanza tanto a los préstamos directos de la SBA como a aquellos otorgados por bancos o entidades privadas que cuentan con respaldo federal de la agencia. Eso reduce de forma directa el universo de crédito accesible para muchos emprendedores migrantes.

“La SBA tiene una capacidad de préstamo limitada”, afirmó Maggie Clemmons, portavoz de la agencia, a Cal Matters. “El cambio en las reglas de la agencia busca ayudar a garantizar que más ciudadanos estadounidenses tengan acceso a los fondos que anteriormente se otorgaban a no ciudadanos”, indicó.

Sin embargo, la medida no prohíbe que una persona con green card tenga una empresa ni que busque créditos privados o convencionales fuera de la SBA.

La medida elimina la elegibilidad para los titulares de tarjetas verdes y exige que las empresas sean propiedad exclusiva de ciudadanos o nacionales estadounidenses Imagen compuesta

El impacto en California y en los negocios de inmigrantes

El efecto puede sentirse con más fuerza en California, donde la población inmigrante y el número de pequeñas empresas tienen un peso central en la economía local. Según Cal Matters, la decisión podría afectar a unos 220 mil propietarios con residencia permanente en ese estado.

La preocupación no se limita al acceso al dinero. Organizaciones que trabajan con pequeños negocios advierten que la falta de préstamos con garantía federal puede complicar la apertura, expansión o sostenimiento de comercios como restaurantes, guarderías, empresas de transporte, panaderías, salones de uñas o consultorios.

“Lo más importante para nosotros es comprender que esta decisión de la SBA… es realmente perjudicial para la economía estadounidense”, señaló Carolina Martínez, directora ejecutiva de Cameo Network, al medio local.

Mientras el gobierno justifica la norma para priorizar a los ciudadanos y prevenir fraudes, diversos grupos empresariales advierten que la falta de capital frenará el crecimiento económico

Por qué preocupa el cierre del crédito para pequeños emprendedores

Otro punto que inquieta a especialistas y organizaciones es el posible traslado de estos emprendedores hacia prestamistas con condiciones menos favorables. Sin acceso a un préstamo con respaldo federal, muchos dueños de negocios podrían terminar aceptando créditos con tasas elevadas o cláusulas difíciles de sostener.

Esa preocupación se refuerza porque, para muchos migrantes, el préstamo de la SBA funcionaba como una ruta más clara que otras opciones del mercado. Sin esa puerta, el camino pasa a depender de redes locales, programas estatales o prestamistas comunitarios que no siempre tienen la misma escala ni la misma cobertura.

“A muchos de estos posibles propietarios les resultará mucho más difícil reunir el capital suficiente”, señaló Pamela Deans, directora ejecutiva de Microenterprise Collaborative of Inland Southern California. “Por lo tanto, la taquería, el negocio de cuidado infantil o la empresa emergente de transporte de mercancías podrían no llegar a abrir nunca”, agregó.

Durante la pandemia, este tipo de financiamiento fue utilizado por miles de pequeñas empresas para sostener operaciones, pagar gastos o evitar cierres. Por eso, la exclusión de residentes permanentes no solo impacta en futuros proyectos, sino también en la estructura de apoyo disponible ante nuevas crisis.

La medida impacta fuertemente en California y podría perjudicar, por ejemplo, a taquerías Facebook: Ana Liz Taqueria

“¿Qué sigue? ¿Qué otros recursos se les quitarán? ¿De qué otras maneras se seguirá atacando a los inmigrantes?”, cuestionó Kenia Zamarripa, portavoz de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, en una entrevista con Cal Matters.

Qué alternativas quedan para migrantes con green card

Aunque la nueva política bloquea el acceso a la SBA, todavía existen otras vías de financiamiento. Entre ellas, aparecen las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés), algunos programas estatales y líneas de crédito privadas sin garantía federal.

En California, por ejemplo, una de las opciones mencionadas es el programa de garantía para pequeñas empresas del IBank, además de otras herramientas administradas por organizaciones locales de apoyo a emprendedores. El problema, según advierten referentes del sector, es que estas alternativas suelen estar más dispersas y requieren mayor orientación.