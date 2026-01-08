México extiende la importación legal de autos usados de EE.UU.: últimos requisitos y restricciones

El gobierno de México hizo oficial la extensión de la vigencia del decreto que regula la importación de autos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, hasta el 30 de noviembre de 2026. Estos son los requisitos y las restricciones para cumplir con los lineamientos.

Los decretos para la importación de vehículos usados: lo que se debe saber

Al 31 de diciembre de 2025, México puso fin al programa de regularización de vehículos usados ​​de procedencia extranjera, conocidos como autos “chocolate”, que fue puesto en marcha durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La regulación para importar autos usados a México ha sido extendida hasta el 30 de noviembre de 2026 contralinea

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó, respecto al decreto de 2022, que el objetivo de apoyar a los ciudadanos que requerían realizar la regularización de sus vehículos se ha cumplido, en beneficio de casi tres millones.

En un comunicado, la dependencia también dio buenas noticias, e indicó que los ciudadanos que requieran importar un auto usado desde EE.UU. pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo de otro decreto que fue renovado el 5 de noviembre de 2025.

Aranceles para vehículos importados desde EE.UU.

Ahora la importación de autos se dará bajo el amparo de las reglas del tratado comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá, conocido como T-MEC.

La SHCP indicó que los vehículos a importar deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente, sin el requisito adicional de certificado de origen y pagar los aranceles establecidos en el propio decreto.

Para la importación en la región fronteriza del país, se causa un arancel de 1% para vehículos de cinco a nueve años de antigüedad.

de antigüedad. De 10% de arancel para vehículos con antigüedad mayor a diez años.

para vehículos con antigüedad mayor a diez años. Para el resto del país, se causa un arancel de 10% para autos de más de ocho años de antigüedad.

Se prohíbe la importación de autos con reporte de robo o cuya circulación esté restringida en su país de procedencia Facebook Port Laredo

Requisitos y restricciones de la importación definitiva de vehículos usados

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del pasado 5 de noviembre, se establecen diversos lineamientos para la importación definitiva de vehículos usados a territorio mexicano, con el fin de otorgar certeza jurídica y seguridad a los propietarios.

Requisitos para la importación:

Origen de fabricación : el número de identificación vehicular (VIN) debe corresponder a autos cuya fabricación o ensamble haya sido en México, Estados Unidos o Canadá.

: el número de identificación vehicular (VIN) debe corresponder a autos cuya fabricación o ensamble haya sido en México, Estados Unidos o Canadá. Certificación de origen : el importador debe contar con una certificación de origen que cumpla con los “Elementos Mínimos de Información” establecidos en el T-MEC. Esta certificación debe basarse en información fehaciente proporcionada por el productor del vehículo.

: el importador debe contar con una certificación de origen que cumpla con los “Elementos Mínimos de Información” establecidos en el T-MEC. Esta certificación debe basarse en información fehaciente proporcionada por el productor del vehículo. Cumplimiento de normas técnicas : los autos deben cumplir con las medidas de seguridad y de emisiones vigentes en México, así como con los requisitos generales de registro vehicular.

: los autos deben cumplir con las medidas de seguridad y de emisiones vigentes en México, así como con los requisitos generales de registro vehicular. Acreditación para beneficios: es indispensable acreditar el origen de la mercancía para recibir los beneficios arancelarios previstos en el marco del T-MEC.

La medida busca dar certeza jurídica a propietarios y atender dinámicas económicas de la frontera norte, en el marco del T-MEC Foto de Christian Wiediger en Unsplash

Restricciones y prohibiciones:

Restricciones de circulación en el origen : no se permite la importación definitiva de vehículos que, por cuestiones técnicas o características físicas, tengan prohibida o restringida la circulación en el país de procedencia.

: no se permite la importación definitiva de vehículos que, por cuestiones técnicas o características físicas, tengan prohibida o restringida la circulación en el país de procedencia. Reporte de robo : queda estrictamente prohibida la importación de autos que cuenten con un reporte de robo.

: queda estrictamente prohibida la importación de autos que cuenten con un reporte de robo. Limitación de origen: aunque el T-MEC prohíbe restricciones arbitrarias, el Estado mexicano mantiene la facultad de exigir el cumplimiento de condiciones de protección al medioambiente y seguridad nacional para permitir el ingreso de los bienes.

Este marco regulatorio ha sido extendido recientemente, para modificar su vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.