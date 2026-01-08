México extiende la importación legal de autos usados de EE.UU.: últimos requisitos y restricciones
El país comandado por Claudia Sheinbaum busca otorgar certeza jurídica a los propietarios y asegurar que los automóviles extranjeros cumplan con estándares de seguridad y protección ambiental
- 4 minutos de lectura'
El gobierno de México hizo oficial la extensión de la vigencia del decreto que regula la importación de autos usados procedentes de Estados Unidos y Canadá, hasta el 30 de noviembre de 2026. Estos son los requisitos y las restricciones para cumplir con los lineamientos.
Los decretos para la importación de vehículos usados: lo que se debe saber
Al 31 de diciembre de 2025, México puso fin al programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos “chocolate”, que fue puesto en marcha durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó, respecto al decreto de 2022, que el objetivo de apoyar a los ciudadanos que requerían realizar la regularización de sus vehículos se ha cumplido, en beneficio de casi tres millones.
En un comunicado, la dependencia también dio buenas noticias, e indicó que los ciudadanos que requieran importar un auto usado desde EE.UU. pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo de otro decreto que fue renovado el 5 de noviembre de 2025.
Aranceles para vehículos importados desde EE.UU.
Ahora la importación de autos se dará bajo el amparo de las reglas del tratado comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá, conocido como T-MEC.
La SHCP indicó que los vehículos a importar deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente, sin el requisito adicional de certificado de origen y pagar los aranceles establecidos en el propio decreto.
- Para la importación en la región fronteriza del país, se causa un arancel de 1% para vehículos de cinco a nueve años de antigüedad.
- De 10% de arancel para vehículos con antigüedad mayor a diez años.
- Para el resto del país, se causa un arancel de 10% para autos de más de ocho años de antigüedad.
Requisitos y restricciones de la importación definitiva de vehículos usados
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del pasado 5 de noviembre, se establecen diversos lineamientos para la importación definitiva de vehículos usados a territorio mexicano, con el fin de otorgar certeza jurídica y seguridad a los propietarios.
Requisitos para la importación:
- Origen de fabricación: el número de identificación vehicular (VIN) debe corresponder a autos cuya fabricación o ensamble haya sido en México, Estados Unidos o Canadá.
- Certificación de origen: el importador debe contar con una certificación de origen que cumpla con los “Elementos Mínimos de Información” establecidos en el T-MEC. Esta certificación debe basarse en información fehaciente proporcionada por el productor del vehículo.
- Cumplimiento de normas técnicas: los autos deben cumplir con las medidas de seguridad y de emisiones vigentes en México, así como con los requisitos generales de registro vehicular.
- Acreditación para beneficios: es indispensable acreditar el origen de la mercancía para recibir los beneficios arancelarios previstos en el marco del T-MEC.
Restricciones y prohibiciones:
- Restricciones de circulación en el origen: no se permite la importación definitiva de vehículos que, por cuestiones técnicas o características físicas, tengan prohibida o restringida la circulación en el país de procedencia.
- Reporte de robo: queda estrictamente prohibida la importación de autos que cuenten con un reporte de robo.
- Limitación de origen: aunque el T-MEC prohíbe restricciones arbitrarias, el Estado mexicano mantiene la facultad de exigir el cumplimiento de condiciones de protección al medioambiente y seguridad nacional para permitir el ingreso de los bienes.
Este marco regulatorio ha sido extendido recientemente, para modificar su vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.
