Helena Moreno, alcaldesa mexicana de Nueva Orleans: “Estos son tiempos realmente difíciles, lo veo y lo siento constantemente”

En julio se cumplieron seis meses desde que Helena Moreno asumió como alcaldesa de Nueva Orleans. En ese tiempo, la demócrata de origen mexicano advirtió que la comunidad migrante en Estados Unidos atraviesa “tiempos realmente difíciles”.

La reflexión de Helena Moreno sobre el panorama actual de la comunidad migrante

Moreno reflexionó sobre sus primeros meses en el cargo durante la conferencia anual de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés). Allí, remarcó su rechazo a la Operación Catahoula Crunch, una serie de redadas coordinadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contra los “inmigrantes ilegales con antecedentes penales”.

Helena Moreno anticipó "tiempos difíciles" a la comunidad migrante Helena Moreno - Helena Moreno

“Cuando fuimos objeto de la llamada operación Catahoula Crunch, me reuní con la comunidad empresarial y con líderes religiosos para decirles: ‘Abran los ojos. ¿Por qué esto sería realmente bueno para alguien?’”, dijo Moreno en diálogo con El País. “Lo que estaba ocurriendo generaba consecuencias económicas para la ciudad de Nueva Orleans”.

En ese contexto, Moreno anticipó meses complejos para la comunidad migrante. “Estos son tiempos realmente difíciles. Lo veo y lo siento constantemente por la manera en que hay personas que quieren silenciar a los demás. Hay quienes buscan intimidar a determinadas comunidades. Y mi responsabilidad como alcaldesa es hacer todo lo que esté a mi alcance para defenderlas y protegerlas”, señaló.

Quién es Helena Moreno, la alcaldesa mexicana de Nueva Orleans

La demócrata nació el 30 de septiembre de 1977 en Xalapa, México. Es hija de Felix Moreno, un ejecutivo petrolero y empresario mexicano, y de Nancy Pearson Moreno, una académica y poeta estadounidense, según consignó Latin Times y el sitio web oficial de Moreno.

A los ocho años, su familia se trasladó a Estados Unidos y se estableció en Houston. Dado que el español era su principal lenguaje, enfrentó dificultades para adaptarse en la escuela.

Sin embargo, gracias al apoyo de su madre, quien la motivó a reforzar su aprendizaje mediante lecturas y escritos en inglés, logró alcanzar la fluidez en ambos idiomas. Este aprendizaje es clave para su gestión como alcaldesa.

Helena Moreno aprendió inglés mientras estudiaba en Houston Helena Moreno - Helena Moreno

“Como latina y bilingüe, puedo acercarme a la comunidad y mantener un diálogo directo con ella para que entienda lo que está ocurriendo. Puedo intervenir y decir: ‘Esperen, esto no es cierto’, ‘No pueden hacer esto’ o ‘Tengan cuidado con esto’, porque puedo comunicarme con ellos en su idioma y porque confían en mí como otra mujer latina”, señaló.

Moreno obtuvo una licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas en la Southern Methodist University (SMU) en Dallas. Durante su etapa universitaria, realizó una pasantía en la oficina de la Primera Dama en Washington D. C. y estudió en Madrid, España.

Helena Moreno obtuvo un Emmy por su reportaje durante el huracán Katrina Helena Moreno - Helena Moreno

Tras graduarse, inició una carrera periodística en Nueva Orleans como reportera y presentadora para WDSU-TV (filial de NBC). Su labor informativa durante el huracán Katrina en 2005 le valió un premio Emmy y consolidó su reputación en la comunidad.

Ascenso en la política y la alcaldía de Nueva Orleans

En mayo de 2010, inició su carrera política tras ser elegida como representante del Distrito 93 en la Cámara de Representantes de Luisiana .

. Durante sus ocho años como legisladora (2010-2018), se destacó por su defensa de las mujeres y su lucha contra la violencia doméstica.