Migró en su niñez desde México y hoy es la alcaldesa de Nueva Orleans: la historia de Helena Moreno

Con una victoria contundente, Helena Moreno acaba de convertirse en la primera mujer latina en ser elegida para la alcaldía de Nueva Orleans, en Louisiana. Oriunda de México, cosechó varias victorias en la política local a largo de su trayectoria, así como también apoyó varias iniciativas por los derechos de la comunidad migrante.

Los inicios de Helena Moreno: del periodismo de investigación a la política

Helena Moreno nació el 30 de septiembre de 1977 en Xalapa, la ciudad capital del estado de Veracruz, en México, mientras que emigró a los ocho años a Estados Unidos. Junto a su familia, se instaló en Houston, Texas.

La mujer nació en Xalapa pero migró a Estados Unidos de muy joven @helenamorenola - @helenamorenola

“El español fue su primera lengua, lo que dificultó su educación en Estados Unidos desde muy joven debido a las barreras lingüísticas. Su madre, Nancy, la instó a leer y escribir más en inglés después de la escuela —algo que a Helena no le gustaba—, pero esto la ayudó a ponerse al día rápidamente en sus estudios", se detalla en su página web.

Luego de obtener una licenciatura en Periodismo en la Universidad Metodista del Sur de Dallas, Texas, consiguió trabajo como reportera para WTOC-TV, en Georgia. En 2001, le llegó una oportunidad de como reportera para WDSU-TV, en Nueva Orleans.

En 2008, decidió renunciar a su trabajo para adentrarse en el mundo de la política. Entonces, se postuló para desafiar a William J. Jefferson en las elecciones primarias demócratas del segundo distrito congresional de Louisiana.

En esos comicios, perdió en segunda vuelta. Su primera victoria política llegó en 2010, cuando fue elegida para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Louisiana. Durante aquella gestión, diversas organizaciones reconocieron su labor como defensora de los derechos de las mujeres.

De acuerdo al sitio web del concejo local, Moreno se impuso en 2017 en las elecciones para concejala en Nueva Orleans y, desde entonces, lideró la lucha por una ciudad más segura, asequible, equitativa y responsable.

El abrumador triunfo con el 55 por ciento de los votos le permitió acceder a la alcaldía Helena Moreno - Helena Moreno

En 2021, la ciudadanía reafirmó su voluntad y la referente política obtuvo el 85% de los votos, con una abrumadora victoria en todos los distritos electorales.

En los últimos años, trabajó para apoyar a la población latina de Nueva Orleans, que históricamente ha sido ignorada y subrepresentada, según considera en su página web.

Los logros de Helena Moreno para los residentes de Nueva Orleans

En su rol de concejala, Helena Moreno logró los siguientes triunfos para la comunidad de Nueva Orleans:

Prohibición de las órdenes de allanamiento sin previo aviso.

Instauración de un panel de rendición de cuentas policial.

Promoción de una política de drogas sensata mediante la despenalización del cannabis.

Implementación de wifi en toda la ciudad para aumentar la equidad digital.

Creación de leyes para proteger a las víctimas de agresión sexual.

Reducción del encarcelamiento mediante la prevención de arrestos innecesarios.

Restricción de armas en casos de violencia doméstica

Transformación de Nueva Orleans en una ciudad pionera en energías renovables.

Reconstrucción de la infraestructura, tanto en la superficie como en el subsuelo de las calles.

Moreno se convirtió en la segunda mujer y la primera latina elegida alcaldesa de Nueva Orleans Helena Moreno - Helena Moreno

Cómo fue el triunfo de Helena Moreno en las elecciones para la alcaldía de Nueva Orleans

Con una carrera política marcada por su participación en la reforma de la Justicia penal, la seguridad pública, la gestión de drogas y la atención médica, entre otros aspectos, Helena Moreno lanzó su candidatura para la alcaldía en octubre de 2024. Respaldada por figuras del Partido Demócrata, como la exvicepresidenta Kamala Harris, se impuso en los comicios del 11 de octubre de 2025.

A sus 48 años, Moreno se convirtió en la segunda mujer y la primera latina elegida alcaldesa de Nueva Orleans, cargo que asumirá oficialmente el 1° de enero de 2026. En números concretos, obtuvo el 55% de los votos y superó ampliamente al candidato rival, Royce Duplessis, por 33 puntos. Gracias a esa diferencia, logró evitar la segunda vuelta.

A principios de 2025, reemplazará a LaToya Cantrell, la alcaldesa saliente elegida en dos ocasiones que fue acusada de corrupción en agosto pasado.