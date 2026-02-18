Año Nuevo Chino: Mhoni Vidente revela qué le depara a los signos del Zodíaco con la llegada del Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino comenzó el 17 de febrero de 2026, y Mhoni Vidente reveló las predicciones para los signos bajo la influencia del Caballo de Fuego, un periodo que promete ser dinámico y transformador para el zodiaco.

Qué les depara a los signos la llegada del Caballo de Fuego, según Mhoni Vidente

La vidente explicó en su cuenta de YouTube que este ciclo estará marcado por la carta del “As de Oros”, que señala una etapa de riqueza, poder y reinvención para signos clave como Aries, Leo, Sagitario, Cáncer y Acuario. Estas figuras astrológicas dominarán sus destinos, siempre que logren canalizar la energía del Caballo de Fuego.

Entre los signos dominantes por el animal del horóscopo chino, Mhoni Vidente señaló los siguientes con sus respectivas predicciones:

Leo : dominará la riqueza y los negocios . Se visualizan cambios de trabajo, nuevos emprendimientos o incluso mudanzas a otros países. La astróloga aconseja dejar de intentar convencer a los demás de su éxito y empezar a creer más en sí mismo sin divulgar tanto sus planes .

: . Se visualizan o incluso mudanzas a otros países. La astróloga aconseja dejar de intentar convencer a los demás de su éxito y . Sagitario : se espera un año lleno de fama, comunicación y éxito en temas legales o políticos. Es un buen momento para inversiones, como comprar casa o un auto, aunque se deberán cuidar de fraudes o amores traicioneros .

: se espera un año lleno o políticos. Es un buen momento para inversiones, como comprar casa o un auto, aunque se . Cáncer : el Caballo de Fuego en el horóscopo chino ayudará a encontrar a la persona correcta en el amor y el trabajo ideal para crecer económicamente . Se deben dejar atrás complejos y rencores del pasado para reinventarse. La vidente indicó éxito en temas de salud como cirugías estéticas o médicas.

: el Caballo de Fuego en el horóscopo chino ayudará a y el trabajo ideal para . Se deben dejar atrás complejos y rencores del pasado para reinventarse. La vidente indicó éxito en temas de salud como cirugías estéticas o médicas. Acuario : los acuarianos serán el “signo líder” del año. La riqueza y los proyectos propios fluirán sin problemas , siempre que no comparta sus planes. Se aconseja enfocarse en el futuro sin mirar atrás y cuidar la salud, especialmente en cuestiones digestivas o virales. Llega estabilidad en temas económicos y amorosos.

: los acuarianos serán el “signo líder” del año. , siempre que Se aconseja y cuidar la salud, especialmente en cuestiones digestivas o virales. Llega estabilidad en temas económicos y amorosos. Aries: experimentará una reinvención total con grandes oportunidades de crecimiento laboral y desarrollo personal. Además, este signo logrará alejarse de personas o situaciones que no le favorecían.

Mhoni Vidente comparte las predicciones para el Año Nuevo Chino, que beneficiará a cinco signos del zodíaco (YouTube/Mhoni Vidente Oficial)

Mhoni Vidente reveló que estos signos dominarán en el año del Caballo de Fuego, con los números mágicos que serán el 06, 17 y 21; y los colores de la suerte que serán el rojo y el azul intenso.

Por otra parte, a modo de recomendación, la astróloga aconsejó usar perfume de sándalo y un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo para atraer abundancia y cortar envidias.

Cómo les irá a los otros signos del Zodíaco en el año del Caballo de Fuego

Los demás signos del zodíaco experimentarán ciertos cambios durante el 2026, según Vanitatis:

El año nuevo chino del Caballo de Fuego iniciará el 17 de febrero de 2026 y concluirá el 5 de febrero de 2027 (Web/Aire Digital)