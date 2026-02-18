Año Nuevo Chino: Mhoni Vidente revela qué le depara a los signos del Zodíaco con la llegada del Caballo de Fuego
Algunos signos tendrán mayor suerte, éxito en los negocios y la oportunidad de reinventarse en 2026
El Año Nuevo Chino comenzó el 17 de febrero de 2026, y Mhoni Vidente reveló las predicciones para los signos bajo la influencia del Caballo de Fuego, un periodo que promete ser dinámico y transformador para el zodiaco.
Qué les depara a los signos la llegada del Caballo de Fuego, según Mhoni Vidente
La vidente explicó en su cuenta de YouTube que este ciclo estará marcado por la carta del “As de Oros”, que señala una etapa de riqueza, poder y reinvención para signos clave como Aries, Leo, Sagitario, Cáncer y Acuario. Estas figuras astrológicas dominarán sus destinos, siempre que logren canalizar la energía del Caballo de Fuego.
Entre los signos dominantes por el animal del horóscopo chino, Mhoni Vidente señaló los siguientes con sus respectivas predicciones:
- Leo: dominará la riqueza y los negocios. Se visualizan cambios de trabajo, nuevos emprendimientos o incluso mudanzas a otros países. La astróloga aconseja dejar de intentar convencer a los demás de su éxito y empezar a creer más en sí mismo sin divulgar tanto sus planes.
- Sagitario: se espera un año lleno de fama, comunicación y éxito en temas legales o políticos. Es un buen momento para inversiones, como comprar casa o un auto, aunque se deberán cuidar de fraudes o amores traicioneros.
- Cáncer: el Caballo de Fuego en el horóscopo chino ayudará a encontrar a la persona correcta en el amor y el trabajo ideal para crecer económicamente. Se deben dejar atrás complejos y rencores del pasado para reinventarse. La vidente indicó éxito en temas de salud como cirugías estéticas o médicas.
- Acuario: los acuarianos serán el “signo líder” del año. La riqueza y los proyectos propios fluirán sin problemas, siempre que no comparta sus planes. Se aconseja enfocarse en el futuro sin mirar atrás y cuidar la salud, especialmente en cuestiones digestivas o virales. Llega estabilidad en temas económicos y amorosos.
- Aries: experimentará una reinvención total con grandes oportunidades de crecimiento laboral y desarrollo personal. Además, este signo logrará alejarse de personas o situaciones que no le favorecían.
Mhoni Vidente reveló que estos signos dominarán en el año del Caballo de Fuego, con los números mágicos que serán el 06, 17 y 21; y los colores de la suerte que serán el rojo y el azul intenso.
Por otra parte, a modo de recomendación, la astróloga aconsejó usar perfume de sándalo y un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo para atraer abundancia y cortar envidias.
Cómo les irá a los otros signos del Zodíaco en el año del Caballo de Fuego
Los demás signos del zodíaco experimentarán ciertos cambios durante el 2026, según Vanitatis:
- Tauro: los taurinos se deben enfocar en reestructurar sus prioridades económicas y emocionales para construir bases más sólidas.
- Virgo: será un año de retos constantes que los sacarán de la rutina y los impulsarán a evolucionar en el ámbito profesional.
- Capricornio: se recogerán los frutos de un arduo trabajo, aunque se tendrán que esforzar por mantener el bienestar personal fuera de la oficina.
- Géminis: se experimentará un enfoque mental renovado, ideal para concluir proyectos pendientes y para abrir nuevas oportunidades con mayor sensatez.
- Libra: se deben tomar decisiones clave en las alianzas y relaciones, para enfocarse en un equilibrio que no sacrifique las propias necesidades por complacer a otros.
- Escorpio: se sumergirán en una metamorfosis interna y profesional, que logrará eliminar cualquier dinámica tóxica que frene un avance.
- Piscis: se debe aprovechar la intuición y la sensibilidad al máximo, aunque el gran desafío será establecer fronteras claras para evitar el agotamiento emocional.