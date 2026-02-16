Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones y amuletos para todos los signos del 16 al 22 de febrero de 2026

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué les depara a los signos del zodíaco la tercera semana de febrero, marcada por el inicio del Año Nuevo Chino bajo la influencia del Caballo de Fuego.

Las predicciones de Niño Prodigio del 16 al 22 de febrero de 2026

Niño Prodigio publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco.

publicó en su cuenta oficial de YouTube del zodíaco. El pitoniso reveló que esta semana será un buen momento para mantener la calma y despertar la fuerza, ya que se sentirá el impulso del cambio.

Además, el astrólogo señaló los amuletos chinos que serán protectores durante el resto del año.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): se sentirá el impulso de hablar claro y concretar inversiones que se tenían en pausa. El astrólogo recomienda usar una moneda china roja (o pintada de rojo) para atraer prosperidad y abundancia .

Niño Prodigio reveló cómo proteger la energía en este inicio de ciclo lunar (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio indica que se recibirán buenas noticias económicas, como un aumento de sueldo o un nuevo negocio. El tarotista aseguró que el amuleto chino es el Wu Lou (calabaza dorada) para proteger la salud y tener mayor fuerza .

El astrólogo indicó los amuletos específicos para potenciar la abundancia de acuerdo a la energía del Caballo de Fuego (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): un familiar o ser querido revelará un secreto que cambiará la perspectiva . Niño Prodigio aconseja que, para protegerse de envidias , el amuleto ideal es un abanico protector chino .

Niño Prodigio aseguró que los el Año Nuevo Chino traerá cambios para todos los signos del zodíaco (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): es momento de alejarse de situaciones de angustia o estrés . El astrólogo indica que el Pi Yao (pareja protectora) será su amuleto para bloquear energías negativas y alejar lo malo.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números: 16, 35, 78, 24, 92 y 1. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.