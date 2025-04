El horóscopo semanal de Niño Prodigio del 21 al 27 de abril: qué significa la Superluna nueva en Tauro

Las predicciones que hizo el astrólogo Niño Prodigio para la semana del 21 al 27 de abril toman fuerza debido al impacto que tendrá la Superluna nueva en Tauro. Este evento astronómico dará inicio a una etapa ideal para priorizar la renovación personal, el enfoque en los deseos y la atracción de la estabilidad económica. Este signo de Tierra será el protagonista durante esta semana y tendrá una energía que empuja a avanzar con decisión, pero sin apuro.

¿Qué significa la Superluna en Tauro?

“Esta semana tenemos una superluna en el signo de Tauro, un signo de Tierra, el cabezadura del zodíaco”, señaló el pitoniso. Sin embargo, lejos de interpretarlo como algo negativo, remarcó que esta característica es un “poderoso portal” que permite “manifestar todo aquello que tú deseas”. Además, explicó que la energía taurina impulsa a las personas a moverse con constancia, disfrutar cada paso y mantener la mente enfocada.

El horóscopo semanal de Niño Prodigio del 21 al 27 de abril: Superluna Nueva en Tauro (Instagram: @NinoProdigio)

El horóscopo semanal de Nino Prodigio del 21 al 27 de abril

Aries

Deberá afrontar una semana de organización financiera. “Tendrás un reto muy importante, debes mejorar tus finanzas”, advirtió el astrólogo. Además, recomendó prestar atención a alguien cercano que puede llegar a aportar claridad para las inversiones.

Tauro

Tauro recibe directamente la influencia de la Superluna Nueva. Esta semana podría traer reconocimientos y momentos de cambio profundo. “Es el momento de reconocer tu propio valor. Nadie vale más que tú, ni menos que tú tampoco”, expresó.

Géminis

Este signo va a experimentar la necesidad de tener que desconectarse del entorno. Esto será positivo, ya que permitirá a los Géminis aclarar sus pensamientos para volver a reconectar con la calma.

Cáncer

“Desde hoy, óyeme bien Cáncer, debes de confiar en ti mismo”, dijo Nino Prodigio. Además, instó a aquellas personas que sean de este signo a expresarse con claridad si algo los incomoda durante la semana.

Leo

Se encuentra ante una oportunidad de crecimiento personal. “Prepárate porque te vas a lanzar a una nueva aventura. Mereces darte ese gusto”, sostuvo Niño prodigio y además alentó aquellos que pertenezcan a este signo del zodiaco a actuar sin tener miedo a los gastos.

Virgo

Virgo deberá utilizar la energía taurina para reorganizarse por completo. “Organízate de pies a cabeza”, recomendó el astrólogo. Además, motivó a aquellos que pertenezcan a este signo a salir de la zona de confort para poder atraer nuevas oportunidades.

Capricornio

Capricornio va a vivir días de decisiones importantes, sobre todo en el plano emocional. “Te vas a sentir con más claridad”, adelantó. También subrayó que todo lo vinculado con lo sentimental va a tener mucho protagonismo.

Los horóscopos del Niño Prodigio se publican semanalmente (Archivo) ElDiarioN

Libra

Libra deberá enfocarse en el bienestar emocional y evitar cargar con problemas ajenos. Además, Niño Prodigio advirtió sobre posible aparición de problemas económicos: “Cuídate porque podrías tener unos gastos inesperados”.

Escorpio

Escorpio va a tener la oportunidad de poder revisar sus relaciones personales: “Quiero que la utilices para eso. ¿Quién me conviene? ¿Quién no?”. La energía ayudará a que lo que estaba estancado comience a fluir”, adelantó el astrólogo.

Sagitario

Este signo tiene que sentar las bases firmes. La sugerencia que dio el astrólogo en el caso de Sagitario es tomar acción inmediata en proyectos estancados y mostrarse más receptivo con su entorno, sobre todo con la familia. “Hay ciertas cosas que no están bien, así que ojo con eso”.

Acuario

Los Acuarios se enfrentarán a una semana muy importante en el ámbito profesional y académico. Además, Nino comentó que este es un momento para cuidar la energía personal: “Cuando uno está junto a otra persona, uno recoge esa energía. Así que por favor, se más selectivo”.

Piscis

En último lugar, se encuentra Piscis. Este signo va a atravesar una semana de revelaciones: “Esta superluna te va a ayudar a quitarle esas máscaras a esa gente que tienen más de una… Las verdades salen en esta semana”, aseguró.

Los números de la suerte de esta semana, según Niño Prodigio

Nino Prodigio también compartió su tradicional “copa de la suerte” con los números para esta semana: 5, 46, 48, 75, 88 y 98. “El 8 está acabando en esta semana. Muy buena suerte y como yo digo siempre: ‘Con Dios todo, sin él nada y let it go, let it go, let it go’”, cerró.