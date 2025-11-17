El horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones del 17 al 23 de noviembre de 2025

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué les depara a los signos zodiacales durante los próximos días, en la recta final de Mercurio Retrógrado en Sagitario. El pitoniso advirtió que esta etapa sirve para pulir y para cerrar un ciclo con mucha sabiduría.

Las predicciones de Niño Prodigio para la semana del 17 al 23 de noviembre

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones y un mensaje especial para cada signo del zodíaco. El tarotista pidió ajustar límites, revisar estructuras y soltar lo que ya no encaja.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): es una semana donde se experimentará cansancio y estrés, dos indicativos de que se debe bajar el ritmo de vida . Saturno invita a descansar y a cuidar el cuerpo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Niño Prodigio aconseja poner un límite , ya sea en el ámbito laboral o personal. Esto permitirá que el universo devuelva energías positivas.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): un proyecto que estaba estancado se lleva adelante con éxito. El astrólogo indica que se debe tener fe, ya que el trabajo realizado dará sus frutos y se verán las recompensas.

Niño Prodigio comparte las predicciones generales para los signos en la última etapa de Mercurio Retrógrado (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio advierte que es necesario soltar una carga ajena . Se aconseja evitar quedarse con lo que no es de uno mismo. Saturno invita a los taurinos a concentrarse en sus propias metas , y no tener culpa, ya que es tiempo de crecer.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): es necesario reorganizar y poner las cosas en su lugar , en cualquiera de los aspectos de la vida, desde la agenda hasta el espacio físico. Cada espacio que se ponga en orden dará claridad y amplitud mental.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio señala que esta semana llegará una conversación seria e incómoda, pero al mismo tiempo necesaria. El experto aconseja hablar desde la madurez, claramente y evitar pleitos. Saturno pide equilibrio, firmeza y empatía para este momento.

Niño Prodigio también compartió los números de la suerte para la semana (YouTube/ Niño Prodigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): en los próximos días se podrían sentir dispersos o frustrados por el retraso de algo importante. Niño Prodigio les recomienda respirar profundo y tener paciencia , ya que Saturno otorga compromiso con las palabras y los tiempos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): semana clave para revisar vínculos, sobre todo aquellos que funcionan cuando siempre se debe ceder algo, porque generan desequilibrio. Saturno pide justicia emocional y amar sin perder el centro.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): viejas responsabilidades y promesas regresan y provocan la presión de querer cumplir con todo. Niño Prodigio recuerda que pedir ayuda es símbolo de sabiduría y no de debilidad.

Niño Prodigio aseguró que Saturno regirá a los signos y traerá sabiduría y estructura (YouTube Niño Prodigio)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): aparece algo del pasado que genera nostalgia. Saturno invita a revisar este momento para determinar si conviene abrir o cerrar ese ciclo. Esto ayudará al signo de Cáncer a prepararse para todo lo nuevo que llegará a su vida.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): se aconseja poner en orden las finanzas y el trabajo . Es necesario revisar y realizar ajustes. La organización es clave para lograr una etapa con mayor estabilidad.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): es necesario poner límites energéticos y no absorber tanto de los demás. Saturno invita a cuidar las emociones y a pensar en uno mismo antes que en el resto.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló que los números de la semana son: 73, 40, 26, 05, 98 y 45. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”, y con la mente en “dejar ir” lo que ya no sirve.