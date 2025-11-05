Niño Prodigio revela cómo le irá a los signos en noviembre con la llegada de la Superluna

Víctor Florencio, astrólogo y vidente latino que es más conocido como Niño Prodigio, compartió un resumen con todo lo que le depara a los signos durante noviembre de 2025. Advirtió que serán semanas dedicadas a la sanación, en las que el mundo de los vivos y el espiritual ayuda a la conexión con los antepasados, así como lo que ocasionará la Superluna en el zodíaco.

Cómo le irá a los signos en noviembre por la energía de la Superluna

El tarotista reveló que la Superluna del 5 de noviembre se posicionará en Tauro y activará en todos los signos emociones diferentes, pero intensas. Además, se acerca la temporada de Mercurio retrógrado, que entrará el 9 de noviembre, con un mensaje importante del Universo sobre las creencias personales.

El mensaje para cada signo durante noviembre de 2025

Aries

Niño Prodigio pide entrar en acción y hacer todo lo que se tenga que hacer en las próximas semanas. Se trata de un mes en el que tendrán que prepararse para el Año Nuevo. Tienen muchas emociones en su interior y deberán aprender a sacarlas para que no se hagan daño a ellos mismos.

Tauro

El tarot indica que se aproxima la muerte de una etapa y el renacimiento del ser. Hay cosas que deberán terminar por completo para poder recibir energía nueva. Además, deberán aprender a comunicarse y a hablar claro, especialmente con sus seres queridos.

El signo de Tauro estará rodeado de buena energía en noviembre de 2025 (Archivo-Pixabay) (Pixabay)

Géminis

Niño Prodigio recomienda buscar un mentor y unirse a personas que les brinden sabiduría y les ayuden a cumplir sus sueños. No deben tener miedo y necesitan encontrar un balance entre sus responsabilidades y el tiempo de diversión.

Cáncer

Es momento del entendimiento, no deben culpar a nadie más, ya que la respuesta está en ellos mismos. También deben aprender a ser más empáticos con las personas que carecieron de lo que ellos tienen. Además, se predice crecimiento y buena fortuna, así como una mejora en el ámbito espiritual.

Leo

Llegarán nuevas aventuras a su vida, quienes estén solos conocerán a personas diferentes que les traerán cosas favorables. Aunque se advierte que necesitan estructurar las cosas en su hogar y dar forma a sus ideas, con fuerza y poder lograrán lo que se propongan.

Leo es un signo de fuego que tendrá sorpresas durante noviembre de 2025 (Archivo) Latinstock

Virgo

Es tiempo de que construyan cosas con tiempo y paciencia para que perdure. También tendrán que elegir, es momento de pensar en qué les conviene más y tomar decisiones importantes, durante las próximas semanas estarán empoderados y fuertes.

Libra

Niño Prodigio asegura que vendrán oportunidades en el trabajo, el amor y el dinero, todas serán importantes y no deben dejarlas ir. Hay un movimiento que llegará para bien, se pondrán como prioridad y arreglarán todo antes de salir de vacaciones.

Escorpio

Es su mes, habrá unión espiritual y llegará un buen momento a sus vidas. Pese a los obstáculos, saldrán adelante y tendrán más fuerza que nunca. El tarot dice que cerrarán el mes con empatía y dulzura hacia las personas que les hicieron daño.

El signo de Escorpio cerrará noviembre de 2025 con ternura (Archivo-Pixabay)

Sagitario

Durante todo el mes sentirán un impulso y una adrenalina especial. No deben bajar la guardia, porque nada ni nadie podrá pararles, si es necesario cortar con las personas cercanas que desean amarrar sus alas, deben hacerlo para mantenerse fuertes todo el mes.

Capricornio

Tendrán reconocimientos externos, pero deben trabajar en la validación propia. Víctor Florencio indica que recibirán un premio y también tendrán mucho amor y pasión, con posibilidades de reavivar la llama con su pareja. Serán semanas de mucha emoción y triunfo, con energía elevada que deben aprovechar.

Acuario

Niño Prodigio pide tener mucha responsabilidad y que se analicen a ellos mismos y todo lo que esté relacionado con su familia. Se enfrentarán a un conflicto mental, tendrán que lidiar con una batalla, pero es recomendable enfocarse en cosas reales y no dejarse llevar por su imaginación.

Los del signo Acuario tendrán conflictos mentales, según Niño Prodigio (Archivo) La Nación

Piscis

Nuevos comienzos llegan a sus vidas, desde las próximas semanas se les abrirán puertas. El astrólogo recomienda firmeza al poner límites a los demás, tener más determinación en sus vidas.