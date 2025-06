El ritual de Mhoni Vidente para hacer el 1 de junio: atrae trabajo, amor y prosperidad: “Hazlo con mucha fe”

El primer día de junio llega con una oportunidad para renovar la energía. La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió en su canal oficial de YouTube un ritual especial para ese domingo 1° de junio. Su propuesta busca atraer trabajo, amor, salud y prosperidad. Según explicó, esta práctica tiene como fin eliminar la mala vibra y comenzar el mes con fuerza espiritual.

El ritual para atraer prosperidad en junio de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las figuras más populares del mundo esotérico latinoamericano. Con millones de seguidores en redes sociales, hace sus predicciones, pero también ofrece consejos espirituales y rituales a través de su canal de YouTube. Para el 1 de junio, recomienda una serie de pasos simples que, en sus palabras, “ayudarán en todo: trabajo, salud, amor, prosperidad, quitarte la mala vibra y la salación”.

La especialista sugiere realizar el ritual con calma, y aprovecha, que ese día es domingo. Asegura que no hay excusas para no hacerlo, ya que se trata de una jornada ideal para reconectarse y armonizar el entorno.

Insiste en la importancia de la fe y la dedicación. No se necesita experiencia previa en espiritualidad; basta con prestar atención a cada paso y mantener una intención clara.

Materiales necesarios para llevar a cabo el ritual

Aunque la lista de elementos puede parecer extensa, la mayoría son accesibles. Mhoni Vidente sugiere contar con incienso de sándalo o mirra, una copa de vidrio con agua, tequila (o ron o mezcal), loción de siete machos, loción flor de Florida o de naranjo, canela en polvo, perfume personal, algún objeto de oro o plata (como un anillo, cadena o dije), una veladora blanca de la Divina Providencia, un plato cubierto con papel aluminio, seis monedas del mismo valor, un huevo rojo y cerillos de madera.

Mhoni Vidente, la youtuber astrológica asegura que no hay excusas para no hacerlo Captura YouTube

Si no se dispone de metales preciosos, no representa un obstáculo. Según Mhoni, lo más importante es la fe, no la cantidad ni el valor de los objetos utilizados.

Todos los elementos deben organizarse antes de comenzar. El orden y la disposición influyen directamente en la energía del ritual; por eso, es fundamental preparar el espacio con limpieza y esmero.

Cómo iniciar el ritual el día 1 de junio

El cuerpo también necesita estar preparado. El ritual debe comenzar luego del baño, preferentemente con jabón neutro. Después, se debe pasar el huevo rojo por todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza y viceversa, mientras se rezan oraciones como el Padre Nuestro y el Ave María, pidiendo que se eliminen las energías negativas.

Este procedimiento debe repetirse tres veces, es importante enfocarse en puntos clave como la nuca, la frente y la coronilla. Al finalizar, se envuelve el huevo en papel aluminio y se desecha lejos del hogar, pero solo una vez que se complete todo el ritual.

Según Mhoni, lo más importante es la fe. Foto Youtube

Es fundamental mantener la calma y estar concentrado. La intención detrás de cada acción influye tanto como los elementos utilizados. Según la pitonisa, la limpieza energética constituye uno de los ejes principales de esta práctica.

El ritual, paso a paso, y la oración principal

Tras la limpieza con el huevo, se colocan las seis monedas y la canela en torno a la veladora, ubicada sobre el plato cubierto. Luego, se vierte loción de Florida o de naranjo, el perfume personal y loción de siete machos en ese mismo recipiente. Esta última también debe usarse para trapear la casa durante los tres primeros días del mes (1, 2 y 3 de junio), así como en los zapatos o las plantas de los pies.

Se abre una botella nueva de tequila (ron o mezcal), se derrama un chorrito en una esquina de la casa y se coloca una copa con la bebida al lado de la veladora. En ese momento, se encienden el incienso y la vela con los cerillos de madera.

La oración principal que se debe repetir dice lo siguiente:

“Jesús enemigos veo,

sangre de mis venas quiere,

yo no se las voy a dar,

alabado sea el sacramento del altar.

Víboras envenenadoras,

serpientes venenosas,

recojan su veneno que prepararon para mí”.

Se debe rezar tres veces, junto con tres Padre Nuestro y tres Ave Marías. Mientras se sostiene la veladora, se pide lo que se desea recibir durante el mes: amor, salud, dinero y protección.

Fe, intención y compartir el mensaje

Una vez finalizado el ritual, se introduce el objeto de oro o plata dentro del tequila y se deja al menos un día. Luego, se retira, se limpia y se vuelve a usar como amuleto. La veladora debe consumirse por completo, lo cual puede tardar entre tres y cinco días. Las monedas, una vez concluido el proceso, se lavan y se pueden utilizar para adquirir alimentos.

El ritual para dejar atrás la energía negativa (Foto: Pixabay)

Mhoni insiste en que la fe lo es todo. “Hazlo con mucha fe. Vas a ver que te va a funcionar”, afirma. No importa si faltan algunos materiales; lo esencial es la convicción y el deseo sincero de atraer lo mejor para el nuevo mes.