La revelación de Mhoni Vidente sobre qué pasará en Cuba: “Caída total del régimen”

Cuba volvió a quedar en el centro de una de las más recientes predicciones de Mhoni Vidente. En un video publicado en su canal, la astróloga sostuvo que la isla entrará en una etapa de transformación política, económica y social en los próximos años.

Qué predijo Mhoni Vidente sobre Cuba

Según su interpretación, este período comenzaría dentro de la “Era de Aries”, una etapa que, en su lectura astrológica, va del 21 de marzo al 20 de abril. En ese marco, aseguró que Cuba iniciará un proceso de ruptura con el esquema político que ha gobernado durante décadas.

“Cuba, que ha sido un martirio desde hace 66 años, empezará a cambiar totalmente”, anticipó la astróloga cubana en un video publicado en su cuenta de Youtube. “Díaz-Canel y unos Castro querrán hacer frente a Donald Trump y a su estrategia de invadir o cambiar de régimen, pero no se va a poder", señaló.

La vidente también vinculó ese escenario con un reordenamiento regional y con un mayor peso de EE.UU. en el Caribe. Sus afirmaciones se suman a otras predicciones suyas sobre política internacional y cambios de liderazgo en Latinoamérica.

Durante su exposición, Mhoni Vidente planteó que la isla atraviesa el cierre de una etapa y el inicio de otra. En esa línea, habló de la salida del actual liderazgo y de un cambio en la estructura de poder dentro de ese país.

“Ya se visualiza en la era de Aries la caída total de un régimen y el arresto de Díaz-Canel", predijo. “La isla del Caribe de convertirá en la perla del Caribe, en el Florida 2.0, en el nuevo Miami, el nuevo frente de EE.UU. y de toda la gente más rica del mundo. La Habana volverá a brillar y los cubanos que se fueron regresarán con más poder, más dinero", agregó.

Mhoni Vidente mencionó sobre la posibilidad de una caída del régimen y el arresto de Miguel Díaz-Canel bajo la administración de Trump

Elecciones, exilio y un nuevo mapa para Cuba

Otro punto central en el mensaje de Mhoni Vidente fue la aparición de una nueva figura política. Según dijo, ese reemplazo llegaría desde Miami y estaría representado por un disidente cubano, que asumiría un papel de conducción en una etapa de transición.

La astróloga agregó que, tras ese eventual recambio, Cuba podría encaminarse hacia un proceso electoral en un plazo de tres años. En su relato, ese cambio abriría una nueva fase institucional para el país latino.

"Yo visualizo a Cuba como el estado 51 de EE.UU.”, dijo Mhoni Vidente. “Los días de Castro, los días de ese régimen, que martirizó, que contaminó a América Latina va a empezar a caer, mejor dicho ya cayó y definitivamente", agregó.

La astróloga sostuvo además que la caída del modelo cubano implicaría una pérdida de influencia para gobiernos y movimientos vinculados a La Habana en las últimas décadas. En ese punto, mencionó a Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y sobre todo a Venezuela, Nicaragua y Honduras.

Según la vidente, un reemplazo llegaría desde Miami y estaría representado por un disidente cubano, que asumiría un papel de conducción en una etapa de transición en Cuba Mhoni Vidente/Youtube

Cómo encaja esta predicción con el contexto político actual

Las declaraciones de Mhoni Vidente aparecen en un momento de tensión entre Cuba y EE.UU. Dentro del escenario planteado, la presión de Washington estaría enfocada en un cambio de mando como condición para avanzar en negociaciones.

Del lado cubano, la postura oficial sostiene que el sistema político no está en discusión. Al mismo tiempo, el gobierno responsabiliza a las sanciones y al bloqueo energético por la crisis interna, los cortes de luz y las dificultades económicas.

De acuerdo con CNN, Trump llegó a afirmar que tendría el “honor de tomar Cuba”, una frase que generó fuerte rechazo en La Habana y reforzó la postura de los sectores más duros dentro del Gobierno cubano. En la misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio planteó la necesidad de un cambio de liderazgo en la isla, al argumentar que el actual sistema “ya no funciona”.