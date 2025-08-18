Horóscopo semanal de Niño Prodigio: estas son las predicciones para los signos del 18 al 24 de agosto
La temporada de Leo se despide y los astros indican que la tercera semana del octavo mes será ideal para priorizar la salud física y mental; esto es lo que le depara a toda la rueda zodiacal
El astrólogo dominicano Víctor Florencio, conocido popularmente como El Niño Prodigio, dio a conocer sus predicciones para cada uno de los signos zodiacales en el cierre del mes de agosto. La entrada del Sol y la Luna Nueva en Virgo dará el impulso para ordenar cuestiones personales y prestar atención a la salud física, mental y emocional.
Qué le espera a cada signo del zodíaco del 18 al 24 de agosto, según Niño Prodigio
Virgo no será el único beneficiado de la entrada del Sol a su órbita, ya que este movimiento astral también ayudará a otros signos a dar el paso para comenzar a preocuparse por su estado de salud, así como la fuerza para trazarse nuevos objetivos y asegurarse que se puedan cumplir y sostener con el paso del tiempo.
Signos de Fuego
- Aries (21 de marzo al 19 de abril): en estos días se tendrá que bajar el ritmo diario y evitar realizar diversas tareas al mismo tiempo. Será mejor hacer una lista con las actividades prioritarias y cumplir al menos una, pero sin presionarse y poner a prueba al cuerpo.
- Leo (23 de julio al 22 de agosto): los compromisos que ya se tenían pactados en días anteriores se podrán resolver y cumplir hasta el final. Ahora, llegará un nuevo ciclo en el que se deben hacer las cosas sin dejarlas para después, lo que demuestra disciplina y madurez.
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): durante estos días será importante evitar las distracciones, sobre todo las que son más tentadoras. Es el momento de enfocarse en el crecimiento personal y actuar de una manera más correcta.
Signos de Tierra
- Tauro (20 de abril al 20 de mayo): un dolor inusual en el cuerpo podría aparecer en los últimos días de agosto y lo mejor será acudir con un doctor para asegurarte que todo se encuentra en orden. El cuidado de la salud traerá mayor vitalidad, perseverancia y triunfo.
- Virgo (23 de agosto al 23 de septiembre): se viene una energía especial para este signo zodiacal que comienza con un nuevo ciclo. En este nuevo periodo tendrás que escribir una lista de compromisos para cumplirlos poco a poco.
- Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): esta semana te dará la claridad para conocer en qué vale la pena poner todas las energías y dónde será mejor dar un paso al costado.
Signos de Aire
- Géminis (21 de mayo al 21 de junio): la energía de esta semana ayudará a encontrar un mejor equilibrio en las finanzas y localizar los gastos innecesarios.
- Acuario (20 de enero al 18 de febrero): llegó el momento de bajar un poco el nivel de exigencia personal y así reducir el estrés. Los últimos meses bajo presión puedan traerte problemas de salud, así que será el momento de encontrar una actividad para desconectarse y recargar energías.
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): es el momento ideal para alejarte de todos y tener un momento a solas con el propósito de conectarte con uno mismo a nivel espiritual.
Signos de Agua
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio): estos días hacen pensar sobre el futuro, pero será mejor dejar eso en manos del universo. Las personas nacidas bajo este signo tienen que estar más en el presente y apoyarse en su círculo más cercano.
- Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): en los próximos días llegará una persona para hablar con sinceridad y deberás responder de la misma manera. Esta situación se presenta en un momento oportuno para decir todo lo que quieres y dar las razones de dichas peticiones para no tener conflictos.
- Piscis (19 de febrero a 20 de marzo): este signo tendrá de aliado a la Luna Nueva para aterrizar varias ideas que se tenían en mente. Ahora, es el momento de trazar un plan para concretar un proyecto y pedir apoyo de las personas más cercanas, las cuales no dudarán en dar ese impulso.
