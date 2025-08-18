Horóscopo semanal de Niño Prodigio: estas son las predicciones para los signos del 18 al 24 de agosto

El astrólogo dominicano Víctor Florencio, conocido popularmente como El Niño Prodigio, dio a conocer sus predicciones para cada uno de los signos zodiacales en el cierre del mes de agosto. La entrada del Sol y la Luna Nueva en Virgo dará el impulso para ordenar cuestiones personales y prestar atención a la salud física, mental y emocional.

Qué le espera a cada signo del zodíaco del 18 al 24 de agosto, según Niño Prodigio

Virgo no será el único beneficiado de la entrada del Sol a su órbita, ya que este movimiento astral también ayudará a otros signos a dar el paso para comenzar a preocuparse por su estado de salud, así como la fuerza para trazarse nuevos objetivos y asegurarse que se puedan cumplir y sostener con el paso del tiempo.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): en estos días se tendrá que bajar el ritmo diario y evitar realizar diversas tareas al mismo tiempo. Será mejor hacer una lista con las actividades prioritarias y cumplir al menos una, pero sin presionarse y poner a prueba al cuerpo.

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): un dolor inusual en el cuerpo podría aparecer en los últimos días de agosto y lo mejor será acudir con un doctor para asegurarte que todo se encuentra en orden. El cuidado de la salud traerá mayor vitalidad, perseverancia y triunfo.

Virgo es un signo zodiacal, representado por una virgen, que abarca del 23 de agosto al 22 de septiembre (Freepick/Allexxandar) (Freepick/Allexxandar)

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): esta semana te dará la claridad para conocer en qué vale la pena poner todas las energías y dónde será mejor dar un paso al costado.

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): la energía de esta semana ayudará a encontrar un mejor equilibrio en las finanzas y localizar los gastos innecesarios.

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): estos días hacen pensar sobre el futuro, pero será mejor dejar eso en manos del universo. Las personas nacidas bajo este signo tienen que estar más en el presente y apoyarse en su círculo más cercano.

Las personas nacidas entre el 23 de octubre y 22 de noviembre son del signo escorpio (Freepick/rawpixel) rawpixel.com / bird