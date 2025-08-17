Es dominicana, volvió a EE.UU. con la green card vencida y las autoridades migratorias la dejaron entrar por este motivo

Una migrante dominicana que vive en Estados Unidos compartió en sus redes sociales su experiencia al intentar regresar al país norteamericano de un modo que muchas personas consideran un riesgo: con su tarjeta de residencia permanente vencida. En el video mostró que logró pasar los controles migratorios sin problemas, ya que llevaba una carta de extensión, y le dejó un consejo a otras personas que deban viajar en su situación: “No se dejen hinchar la cabeza”.

Volver a EE.UU. con green card vencida: así fue su experiencia

En un clip que publicó en su cuenta de Tiktok, la joven migrante contó que había viajado a su país de origen, República Dominicana, para pasar sus vacaciones. Antes de abordar su vuelo de regreso a Estados Unidos, explicó cuál era su situación: su green card estaba vencida y llevaba una carta de extensión.

Volvió a EE.UU. con la green card vencida y pudo entrar por este motivo

“Si eres residente, no puedes salir del país y mucho menos si tienes tu residencia vencida y lo que tienes es una extensión. Eso es lo que todo el mundo dice”, señaló. Sin embargo, en lugar de sentirse preocupada por si podría abordar el vuelo y regresar a EE.UU., la migrante lanzó un desafío. “Tengo la residencia vencida y mi carta de extensión. Me encuentro aquí en República Dominicana, vamos a ponerlo a prueba”, dijo.

En el aeropuerto dominicano, contó que -a pesar de esas condiciones particulares de su documentación- el proceso resultó más sencillo de lo que esperaba. “Ya pasamos inmigración, todo bien”, afirmó.

Y explicó qué fue lo que le pidieron las autoridades: “Mi residencia y mi extensión, la carta”. Una vez que los presentó, pudo pasar al avión. “Ahora vamos a ver si es verdad que no me van a dejar entrar a los Estados Unidos”, relató mientras se preparaba para su vuelo.

Se debe presentar ante el Uscis el formulario I-90 para reemplazar la tarjeta si se emitió una válida por diez años que ha vencido o vencerá dentro de los próximos seis meses Freepik

Viajó con su green card expirada y carta de extensión: qué pasó al llegar a EE.UU.

La joven contó que, horas más tarde, su avión aterrizó en suelo estadounidense. Y, al igual que en República Dominicana, pudo pasar los controles migratorios sin inconvenientes. “Ya estamos aquí en Estados Unidos, pasamos todo bien”, afirmó.

Con respecto a si le solicitaron alguna documentación extra, la migrante aclaró que no. “Solo me pidieron la carta y la residencia, obviamente vencida, pero ya estamos aquí en Miami”. Luego, agregó, tendría que tomar otro vuelo rumbo a Chicago, donde vive.

Al dar a conocer su experiencia, la migrante buscó poner a prueba la advertencia que había escuchado sobre la imposibilidad de salir de Estados Unidos y regresar con la green card vencida, incluso si se cuenta con una extensión emitida por las autoridades migratorias. De acuerdo con su relato, esa versión quedó desmentida y por ello aconsejó a otras personas en su misma situación: “No se dejen hinchar la cabeza con todas esas noticias falsas que ustedes ven aquí en las redes”.

Los residentes permanentes en EE.UU. cuya tarjeta haya vencido podrán viajar con una carta de extensión, mientras aguardan su renovación Freepik

¿Qué es la carta de extensión de la green card?

La carta de extensión es un documento emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) que prolonga la validez de la green card mientras el titular espera la renovación oficial. Este documento sirve como prueba de que la persona mantiene su estatus de residente permanente, aunque la tarjeta física esté vencida.

Desde el 14 de septiembre del año pasado, la vigencia de las tarjetas de residencia permanente se extiende manera automática por un período de 36 meses. Esta medida alcanza a quienes presenten el formulario I-90 para renovar una green card que vaya a vencer o esté vencida.