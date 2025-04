Niño Prodigio reveló sus horóscopos para la última semana de abril y el comienzo de mayo. Según sus predicciones, este va a ser un período que va a estar marcado por una energía de amor, impulsada por Venus. Ante esta situación, el astrólogo recomendó actuar con decisión en los temas relacionados con los vínculos amorosos y también a luchar por lo que a uno le emociona.

Las predicciones de Niño Prodigio de esta semana

“Tenemos a Venus en el signo de Aries, que esto nos impulsa a tomar decisiones sabias y también darle riendas sueltas al amor y a las relaciones, apostando por lo que realmente nos mueve el corazón”, comentó el vidente en su predicción semanal. Además, recomendó colores para cada signo con el objetivo de amplificar la buena energía de esta temporada.

Predicciones de Niño Prodigio del 28 de abril al 4 de mayo y qué le depara a los signos: "La energía de Venus" (YouTube: Niño Prodigio)

Signos de fuego

Aries

Venus va a potenciar el carisma y la capacidad de atraer todas las miradas de Aries. Niño Prodigio aseguró que “va a destacar por ese estilo único propio, especialmente a nivel de cómo te vistes en la moda”. También sugirió usar el color rojo para poder potenciar su encanto.

Leo

Leo va a encontrar en esta semana un tono más dulce y encantador para vincularse con sus relaciones amorosas. “El amor, escúchame bien, en esta temporada será la clave de tu vida”, destacó el astrólogo. Además, detalló que el dorado va a ser el color que le permitirá a este signo brillar con más intensidad.

Sagitario

Niño Prodigio explicó que Venus le recuerda a este Sagitario que “la verdadera sabiduría está en tu corazón”. Por este motivo, considera que es el momento ideal para abrirse a nuevas experiencias afectivas. El naranja es el color que recomendó el vidente para atraer el amor y la suerte económica.

Signos de Tierra

Tauro

El vidente habló sobre el efecto de Venus en los Tauro: “Te activa todo lo que tiene que ver con el lado de la compasión, del dar, del ayudar a las demás personas”. Esto quiere decir que los taurinos van a orientar su energía hacia el cuidado de sus seres queridos. En este caso, sugirió el color blanco para proyectar la espiritualidad.

Virgo

Este periodo le servirá a Virgo para poder cerrar etapas pasadas. El vidente recomendó confiar en uno mismo y apoyarse en el color verde para potenciar el magnetismo. “Apuesta a ti, tú primero”, aconsejó.

El vidente analizó como le irá e esta semana de los signos del zodiaco (Archivo) PeopleEn

Capricornio

Capricornio va a poder fortalecer la pasión de su vida amorosa. Niño Prodigio aconsejó el negro para este signo: “Eso te pone más lindo, te ves mejor y también acentúa tu sensualidad, que hable por ti”. También va a servir para bloquear las malas vibras.

Signos de Aire

Géminis

El vidente expresó que Géminis va a irradiar una gracia especial en su forma de comunicarse con los demás. Además, agregó que el amarillo será la mejor carta de presentación para este signo.

Libra

Durante el transcurso de esta semana el amor va a influir en cada decisión que tome Libra. Niño Prodigio dejó un mensaje claro: “Ama con toda tu fuerza, sin temor y sin freno”. Además, el azul será el color ideal para las personas de este signo, ya que les permitirá mantener viva su esencia romántica.

Acuario

Acuario se deberá preparar para un tiempo de grandes cambios en lo vinculado a lo afectivo. “Tu vida va a dar un giro de 180 grados”, anticipó el vidente. También le recomendó a los acuarianos que se vistan de color turquesa para mantener la mente clara.

Signos de Agua

Cáncer

Cáncer va a tener el impulso que necesitaba para poder darse sus gustos y cambiar su estilo. “Date gratificaciones. Tú te mereces lo mejor”, expresó el astrólogo. Además, comentó que el rosa va a ser el ideal para poder acompañarte en este proceso de renovación.

Escorpio

Niño Prodigio resaltó la energía sexual con la que contará Escorpio. Este signo va a desplegar una energía de seducción inigualable. Para poder canalizar esta vibración, el vidente recomendó utilizar el púrpura.

Piscis

El astrólogo advirtió que la sensibilidad y el servicio para con los demás de Piscis va a crecer mucho durante esta semana. El color violeta es el ideal para reafirmar estos sentimientos, ya que, según Niño Prodigio, “te va a ayudar mucho a ver un poco más allá” para fortalecer tu visión espiritual.

Los números de la suerte de Niño Prodigio de esta semana

Niño Prodigio reveló cuales van a ser los números de la suerte para este semana (iStock) iStock

Los números de la suerte elegidos por el vidente para la semana del 28 de abril al 4 de mayo son 16, 34, 68, 70 y 81. Además, bajo el lema “con Dios todo y sin él nada”, Niño Prodigio invitó a sus seguidores a repetir tres veces “let it go, let it go, let it go”.