Hotdogger Program: cómo postularse para ser el nuevo conductor del Wienermobile y recorrer Estados Unidos gratis

Los jóvenes de Estados Unidos pueden postularse para convertirse en el nuevo conductor del Wienermobile, el vehículo más emblemático de Oscar Mayer, y así obtener un empleo que les permitirá recorrer el país sin costo.

Cómo postularse para ser el nuevo conductor del Wienermobile de Oscar Mayer

Los universitarios recién graduados pueden aplicar para la vacante de conductor del Wienermobile —el famoso hot dog sobre ruedas de 27 pies (ocho metros)— a través del portal de empleos de Kraft Heinz hasta el 31 de enero de 2026.

El nuevo conductor de Oscar Mayer y el Wienermobile ganará 35.000 dólares al año (Instagram @oscarmayer)

Una vez enviado el formulario, los interesados pueden seguir el proceso y las novedades de la convocatoria en redes sociales, especialmente en las cuentas de Instagram y TikTok de la marca, según USA Today.

Cada año se reciben alrededor de 5000 postulaciones, pero solo 12 superfans serán seleccionados para integrar la 39.ª clase de Hotdoggers y participar del 90.º aniversario del Wienermobile.

Según la empresa Oscar Mayer, los candidatos ideales tienen buenas habilidades de comunicación y un título universitario, preferentemente en relaciones públicas, periodismo, comunicación, marketing o publicidad. También se valora la creatividad para generar juegos de palabras relacionados con hot dogs.

Cuánto ganará el nuevo conductor del Wienermobile

El puesto de Hotdogger consiste en conducir el Wienermobile durante un año por distintos estados del país, representar a la marca en eventos y crear contenido en nombre de Oscar Mayer, de acuerdo con la empresa.

Los estudiantes pueden convertirse en el nuevo Hotdogger de Oscar Mayer (Kraft Heinz)

Además, los seleccionados se convertirán en la imagen pública de una de las marcas más reconocidas del país. Viajarán, participarán en medios y difundirán el mensaje de la compañía entre públicos de todas las edades.

Según la oferta de empleo de Kraft Heinz, los Hotdoggers recibirán un salario anual de 35.600 dólares, más una asignación semanal de 150 dólares para comidas y viajes personales. El puesto incluye un paquete completo de salud, 18 días libres remunerados y cobertura total de los gastos de hotel.

El empleo, de tiempo completo para los 12 elegidos, estará vigente de junio de 2026 a junio de 2027, Car and Driver.

Desde cuándo existe el programa Hotdogger

El programa Hotdogger nació en 1988 con el objetivo de formar jóvenes talentos en innovación, creatividad y trabajo comunitario, señala la compañía a través de un comunicado.

Solo 12 candidatos podrán convertirse en Hotdoggers de Oscar Mayer (Instagram @oscarmayer)

“No hay mejor manera de impulsar una carrera profesional que al volante de un ícono estadounidense, y cada año los solicitantes se esmeran por llamar nuestra atención, ya sea con videos para redes sociales o con proyectos creativos enviados a nuestra sede”, afirmó Molle Twing, gerente sénior de Marca de Oscar Mayer y ex Hotdogger.

El Wienermobile debutó en Estados Unidos en 1936 y desde entonces ha sorprendido a fans y celebridades en eventos y paseos, además de visitar ocho países y aparecer en programas de televisión y películas.